कटहल के बीजों को फेंक देते हैं? इन 4 रचनात्मक तरीकों से करें इस्तेमाल

आमतौर पर कटहल के बीजों को फेंक दिया जाता है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि कटहल के बीजों का इस्तेमाल कई रचनात्मक तरीकों से किया जा सकता है। ये न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इस लेख में हम आपको कटहल के बीजों के 4 अनोखे उपयोगों के बारे में बताएंगे, जिससे आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं।

#1 कटहल के बीजों से बनाएं स्नैक्स कटहल के बीजों को भूनकर एक स्वादिष्ट नाश्ता बनाया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले बीजों को धोकर सुखा लें, फिर इन्हें थोड़ा तेल और नमक के साथ भूनें। आप इसमें अपने पसंदीदा मसाले भी मिला सकते हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और धनिया पाउडर आदि। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है, क्योंकि इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है।

#2 कटहल के बीजों से बनाएं आटा कटहल के बीजों का आटा भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसे बनाने के लिए बीजों को सुखाकर पीस लें और फिर इसका उपयोग अलग-अलग व्यंजनों में किया जा सकता है। यह आटा गेहूं रहित होता है, जो इसे उन लोगों के लिए उपयुक्त बनाता है जो गेहूं का आटा नहीं खा सकते। इससे बने व्यंजन स्वादिष्ट होते हैं और इनमें पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। आप इससे रोटी और पराठे आदि बना सकते हैं।

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#3 कटहल के बीजों से बनाए तेल कटहल के बीजों से तेल भी निकाला जा सकता है, जो कई औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इस तेल का उपयोग त्वचा और बालों की देखभाल के लिए किया जा सकता है। यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और बालों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा यह तेल सूजन कम करने में भी मदद करता है और त्वचा की समस्याओं से राहत दिलाता है। इसे नियमित उपयोग से बेहतर परिणाम मिलते हैं।

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