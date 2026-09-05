फूलगोभी के तने को फेंक देते हैं? इससे बनाकर खाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन
क्या है खबर?
फूलगोभी का तना अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है और इसे फेंक दिया जाता है। हालांकि, इसमें कई पोषक तत्व होते हैं और इसे व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। फूलगोभी के तने का उपयोग करके आप कई स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप फूलगोभी के तने से बना सकते हैं और आनंद लेकर खा सकते हैं।
#1
फूलगोभी के तने की सब्जी
फूलगोभी के तने की सब्जी एक पौष्टिक विकल्प है। इसके लिए सबसे पहले तने को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
फिर इसे हल्दी, नमक और अन्य मसालों के साथ पकाएं। इसमें प्याज, टमाटर और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें।
इसके बाद इसमें कटे हुए तने के टुकड़े डालकर धीमी आंच पर पकाएं और अन्य सब्जियां भी डाल दें। अंत में हरी धनिया से सजाकर इसे रोटी या चावल के साथ परोसें।
#2
फूलगोभी के तने का अचार
अगर आप अचार पसंद करते हैं तो फूलगोभी के तने का अचार जरूर आजमाएं। इसके लिए सबसे पहले तने को पतले-पतले टुकड़ों में काट लें, ताकि अचार अच्छे से बने।
फिर इन्हें नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, सरसों का तेल और अन्य मसालों में मिलाकर धूप में सुखाएं। जब यह सूख जाए तो इसे एक कांच की बोतल में भरकर रख लें और समय-समय पर इसका सेवन करें।
यह हर व्यंजन के साथ अच्छा लगेगा।
#3
फूलगोभी के तने की टिक्की
फूलगोभी के तने की टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता हो सकता है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तने को छीलकर कद्दूकस कर लें।
फिर इसमें उबले हुए आलू, बेसन, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर गूंथ लें। इसके बाद इस मिश्रण की छोटी-छोटी टिक्कियां बनाकर तवे पर सेंक लें।
इन्हें गर्मा-गर्म परोसें और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें।
#4
फूलगोभी के तने का सूप
सर्दियों में सूप पीने का अपना ही मजा होता है। अगर आप सेहतमंद सूप पसंद करते हैं तो फूलगोभी के तने का सूप जरूर बनाएं।
इसके लिए सबसे पहले तने को छीलकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसे पानी में उबालें। अब इसमें प्याज, लहसुन, अदरक डालकर पकाएं और मिक्सर में पीस लें।
इस मिश्रण को फिर से गर्म करके इसमें नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाएं।