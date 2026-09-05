फूलगोभी के तने से बने व्यंजन

फूलगोभी के तने को फेंक देते हैं? इससे बनाकर खाएं ये स्वादिष्ट व्यंजन

लेखन सयाली 02:01 pm Sep 05, 202602:01 pm

क्या है खबर?

फूलगोभी का तना अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है और इसे फेंक दिया जाता है। हालांकि, इसमें कई पोषक तत्व होते हैं और इसे व्यंजनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। फूलगोभी के तने का उपयोग करके आप कई स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन बना सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप फूलगोभी के तने से बना सकते हैं और आनंद लेकर खा सकते हैं।