आपको लगता है कि आपको कॉफी के बारे में सब कुछ पता है? जानिए कुछ भ्रम
क्या है खबर?
कॉफी एक ऐसा पेय है, जो दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉफी से जुड़े कई भ्रम आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं? आइए आज हम आपको कॉफी से जुड़े कुछ आम भ्रमों के बारे में बताते हैं, जो लोगों की गलत धारणाओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं और उन्हें सही जानकारी प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकें।
#1
भ्रम- कॉफी पीने से किडनी को नुकसान होता है
कई लोग मानते हैं कि कॉफी पीने से किडनी को नुकसान पहुंचता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। सही मात्रा में कॉफी का सेवन करने से किडनी पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता।
हालांकि, अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं तो इससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जो किडनी के लिए समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए संतुलित मात्रा में कॉफी पीना जरूरी है।
#2
भ्रम- गर्भवती महिलाओं को कॉफी नहीं पीनी चाहिए
यह भी एक आम भ्रम है कि गर्भवती महिलाओं को कॉफी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है।
हालांकि, वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सीमित मात्रा में कॉफी पीने से कोई खास नुकसान नहीं होता।
बेहतर होगा कि गर्भवती महिलाएं डॉक्टर की सलाह लेकर ही कॉफी का सेवन करें और इसकी मात्रा पर ध्यान दें। इससे वे स्वस्थ रहेंगी और गर्भ में पल रहा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा।
#3
भ्रम- ज्यादा कॉफी पीने से वजन घटता है
बहुत से लोगों का मानना है कि ज्यादा कॉफी पीने से वजन घटता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है।
थोड़ी मात्रा में कॉफी पीने से शरीर की ऊर्जा बढ़ सकती है, जिससे कैलोरी बर्न होती हैं।
हालांकि, अगर आप बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं तो इससे नींद में खलल पड़ सकता है और शरीर को आराम नहीं मिल पाता। इसलिए संतुलित मात्रा में ही कॉफी पीनी चाहिए ताकि इसका सही लाभ मिल सके।
#4
भ्रम- केवल काली कॉफी ही सेहत के लिए अच्छी होती है
काली कॉफी को सेहत के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि केवल काली कॉफी ही सेहत के लिए फायदेमंद होती है।
अगर आपको चीनी या दूध मिलाकर पीने की आदत है तो आप उसे अपनी पसंद के अनुसार बना सकते हैं। इसमें पोषक तत्व भी होते हैं जो आपके शरीर को ऊर्जा देते हैं।
बस ध्यान रखें कि मात्रा संतुलित हो ताकि सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े।