क्या आप सप्लीमेंट्स लेते हैं? जानिए क्यों नहीं मिल रहा फायदा

आजकल सप्लीमेंट्स का चलन बढ़ गया है। लोग सोचते हैं कि ये उन्हें तेजी से फिटनेस के लक्ष्यों तक पहुंचाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जितनी उम्मीद करते हैं, उतना असर नहीं दिखता। इसका कारण हो सकता है कि हम कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर रहे हों। इस लेख में हम उन गलतियों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे इनसे बचकर आप अपने सप्लीमेंट्स का सही फायदा उठा सकते हैं।

#1 सही मात्रा में न लेना सप्लीमेंट्स लेते समय सबसे जरूरी है कि आप उनकी सही मात्रा का ध्यान रखें। कई बार हम सोचते हैं कि अगर थोड़ी ज्यादा लेंगे तो जल्दी असर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ज्यादा मात्रा लेने से शरीर पर उल्टा असर हो सकता है। इसलिए हमेशा डॉक्टर या खाने-पीने के विशेषज्ञ की सलाह पर ही सप्लीमेंट्स लें और उनकी बताई गई मात्रा का पालन करें। सही मात्रा में सप्लीमेंट लेने से ही आपको उनका पूरा फायदा मिल सकता है।

#2 समय का ध्यान न रखना सप्लीमेंट्स लेते समय सही समय का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अगर आप सुबह खाली पेट लेते हैं तो कुछ सप्लीमेंट्स बेहतर तरीके से असर करते हैं, वहीं कुछ सप्लीमेंट्स खाने के साथ लेना चाहिए ताकि उनका असर सही तरीके से हो सके। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स को एक साथ लेने से भी उनका असर कम हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने सप्लीमेंट्स को लेने का सही समय और तरीका जानें और उसी अनुसार उनका सेवन करें।

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#3 अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मेल नहीं खाना कई बार लोग यह नहीं जानते कि कौन सा सप्लीमेंट किस तरह के खाने के साथ लेना चाहिए। जैसे कि आयरन सप्लीमेंट्स को दूध या डेयरी उत्पादों के साथ लेने से असर कम हो सकता है, वहीं विटामिन-C युक्त चीजों के साथ लेने से आयरन का असर बढ़ सकता है। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड्स को खाना खाने के बाद लेना चाहिए ताकि उनका असर बेहतर हो सके।

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#4 गलत समय पर लेना सप्लीमेंट्स लेने का सही समय भी बहुत अहमियत रखता है। जैसे कि विटामिन-B कॉम्प्लेक्स सुबह नाश्ते के दौरान लेना बेहतर होता है क्योंकि यह ऊर्जा प्रदान करने में मदद करता है, वहीं विटामिन-D और कैल्शियम को दोपहर या शाम के समय लेना फायदेमंद होता है क्योंकि ये शरीर में लंबे समय तक बने रहते हैं। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स को सोने से पहले लेना चाहिए ताकि उनका असर सही तरीके से हो सके।