क्या चेहरे पर बर्फ रगड़ते हैं? इन 5 गलतियों से बचें
क्या है खबर?
चेहरे पर बर्फ रगड़ना एक आम और पुरानी तकनीक है, जिसका उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है। यह तरीका न केवल त्वचा को ठंडक देता है, बल्कि उसे तरोताजा भी महसूस कराता है। हालांकि, कई लोग इसे सही तरीके से नहीं अपनाते और कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे त्वचा को नुकसान हो सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।
#1
सीधे चेहरे पर बर्फ न लगाएं
कभी भी सीधे चेहरे पर बर्फ न लगाएं। यह तरीका त्वचा के लिए नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि बर्फ की ठंडक त्वचा की सतह पर खून की नलियों को संकुचित कर देती है, जिससे खून का प्रवाह कम हो जाता है।
इसके बजाय बर्फ को किसी मुलायम कपड़े में लपेटकर हल्के हाथों से चेहरे पर लगाएं। इससे त्वचा को ठंडक भी मिलेगी और किसी तरह का नुकसान भी नहीं होगा।
#2
ज्यादा देर तक बर्फ रगड़ना
कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा देर तक बर्फ रगड़ने से बेहतर परिणाम मिलेंगे, लेकिन यह एक बड़ी गलती है।
ज्यादा देर तक बर्फ रगड़ने से त्वचा पर लालिमा और जलन हो सकती है। इसलिए हमेशा थोड़ी देर तक ही बर्फ का उपयोग करें और फिर थोड़ा ब्रेक लें।
इसके बाद दोबारा बर्फ का उपयोग करें। इससे आपकी त्वचा को ठंडक भी मिलेगी और कोई नुकसान भी नहीं होगा।
#3
गंदी बर्फ का उपयोग करना
बर्फ का उपयोग करते समय उसकी सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
कई बार फ्रिज में रखी बर्फ गंदी हो जाती है या उसमें कीटाणु होते हैं, जो त्वचा पर संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए हमेशा साफ पानी से बनी ताजा बर्फ का ही उपयोग करें।
इसके अलावा बर्फ को किसी मुलायम कपड़े में लपेटकर लगाएं ताकि सीधे संपर्क न हो और संक्रमण का खतरा कम हो जाए।
#4
चेहरे को साफ न करना
बर्फ का उपयोग करने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी है।
अगर आपके चेहरे पर धूल-मिट्टी या तेल होगा तो बर्फ लगाने से ये गंदगी अंदर तक चली जाएगी और आपकी त्वचा खराब हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले अपने चेहरे को किसी अच्छे फेसवॉश से धोएं और फिर बर्फ लगाएं।
इससे आपकी त्वचा साफ रहेगी और बर्फ का सही फायदा मिलेगा।
#5
एक ही जगह पर बार-बार बर्फ लगाना
एक ही जगह पर बार-बार बर्फ लगाना भी गलत होता है। इससे उस हिस्से की त्वचा पतली हो सकती है और वहां पर जलन या खुजली होने लगती है। इसलिए हमेशा अलग-अलग हिस्सों पर बर्फ लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें।
इन गलतियों से बचकर आप अपने चेहरे पर सही तरीके से बर्फ लगा सकते हैं और इसकी पूरी तरह से लाभ उठा सकते हैं। याद रखें, हर चीज का संतुलन अहम होता है।