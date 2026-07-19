चेहरे पर बर्फ रगड़ने से जुड़ी गलतियां

क्या चेहरे पर बर्फ रगड़ते हैं? इन 5 गलतियों से बचें

लेखन अंजली 07:49 pm Jul 19, 202607:49 pm

क्या है खबर?

चेहरे पर बर्फ रगड़ना एक आम और पुरानी तकनीक है, जिसका उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए किया जाता है। यह तरीका न केवल त्वचा को ठंडक देता है, बल्कि उसे तरोताजा भी महसूस कराता है। हालांकि, कई लोग इसे सही तरीके से नहीं अपनाते और कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे त्वचा को नुकसान हो सकता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।