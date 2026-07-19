क्या सफाई करते समय हाथों में दस्ताने पहनना जरूरी है? जानिए सच्चाई

कुछ लोग कहते हैं कि दस्तानों का उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ये प्लास्टिक होते हैं और इन्हें सही तरीके से फेंका नहीं जाता।

हालांकि, अगर आप दोबारा इस्तेमाल होने वाले दस्तानों का उपयोग करते हैं तो इससे पर्यावरण पर कम असर पड़ता है।

आप ऐसे विकल्पों का भी उपयोग कर सकते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। इससे आप पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और प्लास्टिक कचरे को कम कर सकते हैं।