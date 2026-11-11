बिस्तर के पास न रखें ये चीजें

क्या आप अपने बिस्तर के पास ये 5 चीजें रखते हैं? अब से न रखें

लेखन अंजली 10:30 am Nov 11, 202610:30 am

क्या है खबर?

सोने से पहले और बाद में कई लोग कुछ न कुछ गतिविधियां करते हैं। इसके लिए वे कुछ ऐसी चीजें अपने बिस्तर के पास रख लेते हैं, जो उन्हें आराम देने के साथ-साथ कई फायदे भी दे सकती हैं। हालांकि, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, जिनका बिस्तर के पास रखना सही नहीं है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका बिस्तर के पास होना आपको नुकसान पहुंचा सकता है।