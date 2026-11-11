क्या आप अपने बिस्तर के पास ये 5 चीजें रखते हैं? अब से न रखें
क्या है खबर?
सोने से पहले और बाद में कई लोग कुछ न कुछ गतिविधियां करते हैं। इसके लिए वे कुछ ऐसी चीजें अपने बिस्तर के पास रख लेते हैं, जो उन्हें आराम देने के साथ-साथ कई फायदे भी दे सकती हैं। हालांकि, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, जिनका बिस्तर के पास रखना सही नहीं है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिनका बिस्तर के पास होना आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
#1
पानी की बोतल
रात को बिस्तरे के पास पानी की बोतल रखना कई लोगों की आदत होती है।
हालांकि, ऐसा करने से आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
दरअसल, पानी की बोतल से कीटाणु बिस्तर पर आ जाते हैं, जिससे आपको सर्दी-खांसी जैसी समस्या हो सकती है।
इसके अलावा पानी की बोतल से होने वाले पानी के छींटे बिस्तर पर दाग भी छोड़ सकते हैं। इसलिए रात में पानी की बोतल बिस्तर के पास न रखें।
#2
मोबाइल फोन
आजकल मोबाइल फोन हर किसी के पास होता है और सोते समय भी लोग इसे अपने पास रखते हैं।
हालांकि, रात में मोबाइल फोन को अपने सिर के पास रखकर सोने से आपको नींद में खलल पड़ सकता है।
इसके अलावा मोबाइल फोन से निकलने वाली तरंगों से शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप मोबाइल फोन के बिना नहीं सो सकते हैं तो इसे अपने सिर के दूर रखें।
#3
किताबें
अगर आपको रात में सोने से पहले किताब पढ़ने की आदत है तो आप अपने बिस्तर के पास किताबें न रखें।
दरअसल, बिस्तर पर किताब पढ़ने से बिस्तर गंदा हो जाता है, जिस वजह से आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा बिस्तर पर किताब पढ़ने से आपकी नींद भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए बिस्तर के पास किताबें न रखें।
#4
पर्स
पर्स या हैंडबैग को भी बिस्तर के पास नहीं रखना चाहिए। दरअसल, पर्स में कई तरह की चीजें होती हैं, जिनसे कीटाणु फैल सकते हैं।
इसके अलावा पर्स में कई ऐसी चीजें भी होती हैं, जिनसे आपको एलर्जी हो सकती है, जिससे आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आप अपने पर्स को बिस्तर के पास रखते हैं तो इस आदत को सुधारने की कोशिश करें।
#5
कपड़े
अगर आप अपने कपड़े भी बिस्तर के पास रखते हैं तो अब से ऐसा करना छोड़ दें। कपड़े में पसीना, धूल और गंदगी के कण हो सकते हैं और इनसे आपको एलर्जी हो सकती है।
इसके अलावा बिस्तर पर कपड़े रखने से आपका बिस्तर भी गंदा हो सकता है। इसलिए अपने बिस्तर के पास कपड़े न रखें।