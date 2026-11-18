क्या आपके पास खाली अचार के जार हैं? उनका ऐसे करें इस्तेमाल
क्या है खबर?
अचार के जार आमतौर पर खाना पकाने में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें कैसे दोबारा उपयोग किया जा सकता है? इन जारों को आप अपने घर की सजावट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि आपके घर को एक अनोखा लुक भी देता है। आइए जानते हैं कि कैसे आप इन खाली अचार के जारों को अपने घर की सजावट में शामिल कर सकते हैं।
#1
पेंडेंट लाइट्स बनाएं
खाली अचार के जारों को पेंडेंट लाइट्स में बदलना एक बढ़िया तरीका है।
इसके लिए सबसे पहले जार के ढक्कन पर छेद करें और उसमें बिजली का तार फिट करें। अब जार को पारदर्शी बल्ब से जोड़ें और इसे अपने रसोईघर या खाने के कमरे के ऊपर लटकाएं।
यह न केवल आपके कमरे को रोशनी देगा, बल्कि एक स्टाइलिश लुक भी देगा।
#2
बाथरूम के लिए रखें
बाथरूम में सामान व्यवस्थित रखने के लिए भी आप इन जारों का उपयोग कर सकते हैं।
इसके लिए जार को धोकर साफ करें, फिर उसमें अलग-अलग खंड बनाएं और इसे शैंपू, कंडीशनर, साबुन आदि रखने के लिए इस्तेमाल करें। आप इन्हें दीवार पर भी टांग सकते हैं या सिंक के किनारे रख सकते हैं।
यह तरीका आपके बाथरूम को व्यवस्थित रखने में मदद करेगा और आपको ज्यादा जगह भी देगा।
#3
फूलदान के रूप में करें इस्तेमाल
अगर आपके पास छोटे-छोटे पौधे या फूल हैं तो उन्हें रखने के लिए भी आप इन जारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले जार को धोकर साफ करें, फिर उसमें थोड़ा पानी डालें और अपने छोटे-छोटे पौधे या फूल रखें।
यह न केवल आपके कमरे को ताजगी देगा, बल्कि एक खूबसूरत सजावट का हिस्सा भी बनेगा। आप इन्हें अलग-अलग रंगों से रंगकर या सजाकर और भी आकर्षक बना सकते हैं।
#4
रसोई ऑर्गनाइजर बनाएं
रसोई में मसाले, चाय-पत्ती आदि रखने के लिए भी आप इन जारों का उपयोग कर सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले जार को धोकर साफ करें, फिर इनमें अपने मसाले, चाय-पत्ती आदि भरें। ये जार न केवल देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि आपकी रसोई को भी व्यवस्थित रखते हैं। आप इन्हें अलग-अलग रंगों से रंगकर या सजाकर और भी आकर्षक बना सकते हैं।
इससे आपकी रसोई साफ-सुथरी भी रहेगी और चीजें आसानी से मिलेंगी।