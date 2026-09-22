पंजों पर चलने से जुड़े फायदे और नुकसान

क्या आपको पंजों पर चलने की आदत है? जानिए इसके फायदे और नुकसान

लेखन अंजली 01:00 pm Sep 22, 202601:00 pm

क्या है खबर?

पंजों पर चलना एक खास आदत है, जो अक्सर बचपन में खेल-खेल में आ जाती है। यह आदत न केवल मनोरंजन देती है, बल्कि कई सेहत से जुड़े फायदे भी पहुंचा सकती है। इस लेख में हम जानेंगे कि पंजों पर चलने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं और इसके संभावित नुकसान क्या हो सकते हैं। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इस आदत को कैसे अपनाया जा सकता है।