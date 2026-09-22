बार-बार होंठों को चाटते हैं? जानिए इससे जुड़े भ्रम और उनकी सच्चाई

बार-बार होंठों को चाटते हैं? जानिए इससे जुड़े भ्रम और उनकी सच्चाई
क्या है खबर?
बार-बार होंठों को चाटना एक आम आदत है, जिसे कई लोग बिना सोचे-समझे करते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपके होंठों और मुंह के स्वास्थ्य पर क्या असर डालती है? इस लेख में हम आपको इसी आदत से जुड़े कुछ भ्रम और उनकी सच्चाई बताएंगे, ताकि आप इसके संभावित नुकसान और इसके सही विकल्पों के बारे में जान सकें। ऐसा करके आप होंठों की देखभाल सही तरीके से कर पाएंगे।
#1
भ्रम- होंठों को चाटने से वे रहते हैं मुलायम
यह सबसे आम भ्रम है कि होंठों को बार-बार चाटने से वे मुलायम और नमी से भरे रहते हैं। सच तो यह है कि लार में मौजूद तत्व आपके होंठों को और भी ज्यादा सूखा बना सकते हैं।
इसके कारण आपके होंठ फट सकते हैं और उनकी नमी खत्म हो जाती है। इसलिए, बार-बार होंठों को चाटने के बजाय उन्हें सुरक्षित और मुलायम रखने के लिए मॉइस्चराइज करना बेहतर होगा।
#2
भ्रम- यह एक सामान्य आदत है
कई लोग मानते हैं कि होंठों को चाटना एक आम आदत है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह आदत आपके होंठों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है।
बार-बार होंठों को चाटने से उनकी नमी खत्म हो जाती है और वे फट सकते हैं। इसके अलावा इससे होंठों में जलन भी हो सकती है।
इसलिए, इस आदत को सुधारना जरूरी है, ताकि आपके होंठ स्वस्थ और सुंदर बने रहें।
#3
भ्रम- सिर्फ ठंड के मौसम में ही होती है समस्या
यह भी एक गलत धारणा है कि सिर्फ ठंड के मौसम में ही होंठ सूखते हैं। सच तो यह है कि गर्मियों में भी होंठ सूख सकते हैं, खासकर अगर आप बहुत ज्यादा धूप में रहते हैं या पर्याप्त पानी नहीं पीते।
इसलिए, मौसम चाहे कोई भी हो, अपने होंठों को नमी से भरा रखना जरूरी है। इसके लिए आप होंठों को सुरक्षित रखने वाले उत्पाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और पर्याप्त पानी पी सकते हैं।
#4
भ्रम- होंठों के लिए है सिर्फ एक ही उपाय
होंठों के लिए सिर्फ एक उपाय पर निर्भर रहना सही नहीं है। प्राकृतिक तरीके, जैसे नारियल तेल या बादाम तेल का इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि ये चीजें आपकी त्वचा को पोषण देती हैं और लंबे समय तक नमी बनाए रखती हैं।
इसके अलावा ये बिना किसी हानिकारक तत्व के होंठों को सुरक्षित रखती हैं। इसलिए, इनका इस्तेमाल करना बेहतर होगा।
आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं।