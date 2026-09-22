होंठों को चाटने की आदत से जुड़े भ्रम

बार-बार होंठों को चाटते हैं? जानिए इससे जुड़े भ्रम और उनकी सच्चाई

लेखन सयाली 06:18 am Sep 22, 202606:18 am

क्या है खबर?

बार-बार होंठों को चाटना एक आम आदत है, जिसे कई लोग बिना सोचे-समझे करते हैं। हालांकि, क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत आपके होंठों और मुंह के स्वास्थ्य पर क्या असर डालती है? इस लेख में हम आपको इसी आदत से जुड़े कुछ भ्रम और उनकी सच्चाई बताएंगे, ताकि आप इसके संभावित नुकसान और इसके सही विकल्पों के बारे में जान सकें। ऐसा करके आप होंठों की देखभाल सही तरीके से कर पाएंगे।