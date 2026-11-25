क्या आप अपने जूते पहनकर असहज महसूस करते हैं? ये 5 संकेत न करें नजरअंदाज
क्या है खबर?
जूते हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। सही जूते न केवल हमारे पैरों को आराम देते हैं, बल्कि हमारी चाल और सेहत पर भी असर डालते हैं। कई बार हम सुंदरता के लालच में ऐसे जूते खरीद लेते हैं, जो हमारे पैरों के लिए सही नहीं होते। आइए आज हम आपको 5 ऐसे संकेत बताते हैं, जो यह बताते हैं कि आपके जूते आपके पैरों के लिए सही नहीं हैं और इन्हें बदलने का समय आ गया है।
#1
पैरों में दर्द होना
अगर आप जूते पहनने के बाद पैरों में दर्द या असुविधा महसूस करते हैं तो यह एक अहम संकेत है कि आपके जूते सही नहीं हैं। चाहे यह दर्द पैरों के तलवे में हो या एड़ियों में, यह दिखाता है कि आपके जूते आपके पैरों के आकार और जरूरतों के अनुसार नहीं बने हैं।
इस तरह के जूते पहनने से लंबे समय तक परेशानी हो सकती है, इसलिए इन्हें बदलना जरूरी है।
#2
पैरों में छाले होना
अगर आपके पैरों में छाले पड़ रहे हैं या त्वचा छिल रही है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपके जूते सही नहीं हैं।
नए जूते अक्सर इस समस्या का कारण बनते हैं, खासकर अगर वे बहुत टाइट हों या ठीक से फिट न हों।
इनसे पैरों को जलन और दर्द हो सकता है। ऐसे में आपको अपने जूतों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए ताकि ये समस्याएं न हों।
#3
पैरों में सूजन आना
अगर आप अपने जूते पहनकर कुछ ही घंटों में ही पैरों में सूजन महसूस करते हैं तो यह भी एक अहम संकेत है कि आपके जूते सही नहीं हैं।
यह समस्या खासकर तब होती है जब जूते बहुत टाइट हों या उनके तलवे सही ढंग से बने न हों। इस तरह के जूते पहनने से पैरों में जलन और दर्द हो सकता है, इसलिए इन्हें बदलना जरूरी है।
#4
चलने में दिक्कत होना
अगर आपके जूते पहनकर चलने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि फिसलना या ठीक से कदम न रखना तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपके जूते सही नहीं हैं।
अच्छे जूतों को पहनकर चलना आसान होता है और वे फिसलते नहीं हैं।
इसके अलावा अच्छे जूते जमीन के संपर्क में अच्छी पकड़ देते हैं, जिससे चलना आसान और सुरक्षित होता है।
#5
लंबे समय तक आराम न मिलना
अगर आप अपने जूते पहनकर लंबे समय तक आराम नहीं मिल रहा तो इन्हें बदलना चाहिए। अच्छे जूतों को पहनकर आप पूरे दिन आराम से रह सकते हैं और पैरों की थकान कम होती है।
इसके अलावा अच्छे जूते पैरों को सही सहारा देते हैं, जिससे दर्द और असुविधा कम होती है। इसलिए अगली बार जब आप नए जूते खरीदें तो इन संकेतों का ध्यान रखें ताकि आपके पैर स्वस्थ रहें।