गलत जूते पहनने से जुड़े संकेत

क्या आप अपने जूते पहनकर असहज महसूस करते हैं? ये 5 संकेत न करें नजरअंदाज

लेखन अंजली 11:00 am Nov 25, 202611:00 am

क्या है खबर?

जूते हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। सही जूते न केवल हमारे पैरों को आराम देते हैं, बल्कि हमारी चाल और सेहत पर भी असर डालते हैं। कई बार हम सुंदरता के लालच में ऐसे जूते खरीद लेते हैं, जो हमारे पैरों के लिए सही नहीं होते। आइए आज हम आपको 5 ऐसे संकेत बताते हैं, जो यह बताते हैं कि आपके जूते आपके पैरों के लिए सही नहीं हैं और इन्हें बदलने का समय आ गया है।