हर साल मानसून में होते हैं बीमार? बढ़ जाता है इन पेट की समस्याओं का खतरा
क्या है खबर?
मानसून के दौरान होने वाले संक्रमण और बीमारियों के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण दूषित पानी और असुरक्षित खाने-पीने की चीजें हैं। ये चीजें पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती हैं। इस मौसम में पेट की समस्याएं बढ़ जाती हैं और हर साल मानसून में बार-बार बीमार पड़ने वाले लोग इनमें से कुछ से ग्रस्त हो सकते हैं। आइए आज हम आपको उन सामान्य पेट की समस्याओं के बारे में बताते हैं, जो मानसून में बढ़ जाती हैं।
#1
पेट में संक्रमण होना
मानसून के दौरान पेट में संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण दूषित पानी और असुरक्षित खाने-पीने की चीजें हैं। इसके लक्षणों में दस्त, उल्टी, पेट में दर्द और ऐंठन शामिल हैं।
इस समस्या से बचने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का सेवन करें और बाजार के खाने-पीने की चीजों से बचें। इसके अतिरिक्त घर का बना खाना ही खाएं और कच्ची सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाएं।
#2
आंतों में सूजन
गैस्ट्रोएन्टेराइटिस एक ऐसी स्थिति है, जो पेट की आंतों में सूजन का कारण बनती है। इसका मुख्य कारण दूषित पानी और असुरक्षित खाने-पीने की चीजें हैं। इसके लक्षणों में दस्त, मतली, उल्टी, पेट में दर्द और ऐंठन शामिल हैं।
इस समस्या से बचने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का सेवन करें और बाजार के खाने-पीने की चीजों से बचें। इसके अतिरिक्त घर का बना खाना ही खाएं और कच्ची सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाएं।
#3
दस्त की समस्या
डायरिया एक सामान्य पेट की समस्या है, जो मानसून के दौरान बढ़ जाती है। यह मुख्य रूप से दूषित पानी और असुरक्षित खाने-पीने की चीजों के कारण होता है। इसके लक्षणों में दस्त, पेट में दर्द और ऐंठन शामिल हैं।
इस समस्या से बचने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का सेवन करें और बाजार के खाने-पीने की चीजों से बचें। इसके अतिरिक्त घर का बना खाना ही खाएं और कच्ची सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाएं।
#4
पेट की समस्याएं
मानसून के दौरान पेट की अन्य समस्याएं भी बढ़ जाती हैं, जैसे अपच और गैस की समस्या। यह मुख्य रूप से दूषित पानी और असुरक्षित खाने-पीने की चीजों के कारण होता है।
इन समस्याओं से बचने के लिए साफ और सुरक्षित पानी का सेवन करें और बाजार के खाने-पीने की चीजों से बचें। इसके अतिरिक्त घर का बना खाना ही खाएं और कच्ची सब्जियों को अच्छी तरह धोकर खाएं।