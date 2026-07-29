हर साल मानसून में होने वाली पेट की समस्याएं

हर साल मानसून में होते हैं बीमार? बढ़ जाता है इन पेट की समस्याओं का खतरा

लेखन अंजली 11:27 am Jul 29, 202611:27 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान होने वाले संक्रमण और बीमारियों के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण दूषित पानी और असुरक्षित खाने-पीने की चीजें हैं। ये चीजें पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकती हैं। इस मौसम में पेट की समस्याएं बढ़ जाती हैं और हर साल मानसून में बार-बार बीमार पड़ने वाले लोग इनमें से कुछ से ग्रस्त हो सकते हैं। आइए आज हम आपको उन सामान्य पेट की समस्याओं के बारे में बताते हैं, जो मानसून में बढ़ जाती हैं।