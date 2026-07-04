पानी से जुड़ी जरूरी बातें

मानसून के दौरान पीने के पानी को सुरक्षित समझते हैं? जानिए 5 महत्वपूर्ण बातें

लेखन अंजली 03:49 pm Jul 04, 202603:49 pm

क्या है खबर?

मानसून के दौरान पीने के पानी को लेकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इस मौसम में पानी में कीटाणु और बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, जो कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने घर के नल का पानी पीने से पहले उसे सही तरीके से साफ करें। आइए आज हम आपको पीने के पानी से जुड़ी 5 ऐसी बातें बताते हैं, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए।