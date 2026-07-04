मानसून के दौरान पीने के पानी को सुरक्षित समझते हैं? जानिए 5 महत्वपूर्ण बातें
क्या है खबर?
मानसून के दौरान पीने के पानी को लेकर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इस मौसम में पानी में कीटाणु और बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, जो कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने घर के नल का पानी पीने से पहले उसे सही तरीके से साफ करें। आइए आज हम आपको पीने के पानी से जुड़ी 5 ऐसी बातें बताते हैं, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए।
#1
नल के पानी में हो सकते हैं कीटाणु
मानसून के दौरान नल के पानी में कीटाणु और बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि इस समय बारिश का पानी गंदगी के साथ मिलकर नल में पहुंच सकता है। इससे पेट की गड़बड़ी, यकृत की बीमारी और पेट में संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए नल का पानी पीने से पहले उसे ठीक से साफ करना जरूरी है। आप चाहें तो नल का पानी पीने से पहले उसे उबाल सकते हैं।
#2
पानी को उबालें या छानें
नल का पानी पीने से पहले उसे उबालने या छानने की सलाह दी जाती है। उबलने से पानी में मौजूद कीटाणु मर जाते हैं और पानी साफ हो जाता है, वहीं छानने से भी पानी साफ रहता है। अगर आप पानी को उबालकर पीते हैं तो उसे अच्छे से ठंडा करके ही पिएं। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आप बीमारियों से बचे रहेंगे।
#3
बंद बोतल का पानी चुनें
अगर आप बाहर से पानी खरीदकर पीते हैं तो बंद बोतल का पानी ही चुनें। इससे आपको साफ और सुरक्षित पानी मिलेगा। हालांकि, बंद बोतल का पानी खरीदते समय उसकी समाप्ति तिथि जरूर जांचें और किसी भी तरह के पैकेजिंग खराबी वाले पानी की बोतल न खरीदें। इसके अलावा बोतल बंद पानी खरीदते समय यह भी सुनिश्चित करें कि वह किसी भरोसेमंद कंपनी का हो।
#4
घर पर पानी की सफाई के तरीके
अगर आप घर पर पानी की सफाई के लिए किसी भी तरह के उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें भी अच्छे से साफ करें। इसके अलावा पानी की सफाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों को सही मात्रा में ही इस्तेमाल करें क्योंकि ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से पानी की गुणवत्ता खराब हो सकती है। इससे पानी की गुणवत्ता बनी रहेगी।
#5
रोजाना बदलें पानी की बोतल
अगर आप रोजाना एक ही पानी की बोतल का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसका कारण है कि बार-बार बोतल में बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए रोजाना पानी की बोतल को साफ करके रखें और उसे बदलते रहें। इससे आप सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ महसूस करेंगे।