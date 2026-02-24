हाथ धोने से जुड़े इन भ्रमों को सच मानते हैं आप? पहले जानिए इनकी सच्चाई

हाथ धोना सभी के लिए जरूरी होता है, जिससे हम अपनी सेहत को सुरक्षित रख पाते हैं। इससे न केवल हाथों की गंदगी साफ होती है, बल्कि बैक्टीरिया का भी खात्मा होता है। हालांकि, हाथ धोने से जुड़े कई भ्रम लोगों के मन में घर कर चुके हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। इन भ्रमों की सच्चाई जानकर हम सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सेहत का बेहतर ख्याल रख सकते हैं।

#1 भ्रम- सर्दी और खांसी होने पर ही हाथ धोने चाहिए कई लोग मानते हैं कि सर्दी और खांसी होने पर ही हाथ धोने की जरूरत होती है, जबकि यह पूरी तरह गलत है। असलियत यह है कि किसी भी बीमारी के संपर्क में आने से पहले और बाद में हाथ धोना बहुत जरूरी होता है। नियमित रूप से हाथ धोने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं और संक्रमण फैलने से रोक सकते हैं। इसलिए, हर समय और हर स्थिति में हाथ धोना जरूरी है।

#2 भ्रम- केवल पानी से हाथ धोना काफी होता है यह भी एक आम भ्रम है कि केवल पानी से हाथ धोने से ही सभी गंदगी और कीटाणु दूर हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि केवल पानी से हाथ धोने पर कीटाणु पूरी तरह से नहीं हटते। साबुन का उपयोग करके कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को रगड़ना जरूरी होता है, ताकि सभी कीटाणु और गंदगी दूर हो सके। इस तरह हम अपने हाथों को सही तरीके से साफ कर सकते हैं।

#3 भ्रम- सार्वजनिक स्थानों का साबुन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए बहुत से लोग मानते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर जो साबुन होता है उसे इस्तेमाल करना गलत होता है, क्योंकि उसमें बहुत गंदगी लगी होती है। हालांकि, आजकल कई सार्वजनिक स्थानों पर तरल साबुन और डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर का उपयोग किया जाता है, जो सुरक्षित होते हैं। इसलिए, अगर आपको कहीं साबुन मिले तो उसे इस्तेमाल करें और हाथों को सूखाने के लिए डिस्पोजेबल टिश्यू पेपर का उपयोग करें।

#4 भ्रम- अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर काफी होते हैं कुछ लोगों का मानना है कि अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने से हाथ धोने की जरूरत नहीं होती है, जबकि यह सही नहीं है। अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर तब उपयोगी होते हैं, जब साबुन और पानी उपलब्ध न हो। नियमित रूप से हाथ धोना बहुत जरूरी होता है, ताकि सभी कीटाणु और गंदगी दूर हो सके। इसलिए जब भी संभव हो, अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं और सुखाने के लिए टिश्यू पेपर का उपयोग करें।