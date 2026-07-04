आंखों को आकर्षक बनाने के लिए लगाते हैं आईलाइनर? इन 5 गलतियों से बचें
क्या है खबर?
आंखों को खूबसूरत लुक देने के लिए आईलाइनर का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, कई महिलाएं इसे लगाते समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती हैं, जिसके कारण उनका लुक बिगड़ जाता है। इन गलतियों को सुधारकर आप अपने आईलाइनर को बेहतर तरीके से लगा सकती हैं। इस लेख में हम आपको आईलाइनर लगाते समय होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे और उन्हें कैसे सुधारें, इस पर चर्चा करेंगे।
#1
आईलाइनर की मोटी रेखा लगाना
कई महिलाएं आईलाइनर की मोटी रेखा लगाना पसंद करती हैं, लेकिन इससे आंखें भारी लगती हैं और चेहरा असंतुलित दिखता है। बेहतर होगा कि आप अपनी आंखों की आकृति के अनुसार आईलाइनर की पतली और सटीक रेखा लगाएं। इससे आपकी आंखें बड़ी और आकर्षक दिखेंगी। इसके लिए आप छोटे-छोटे स्ट्रोक्स बनाते हुए आईलाइनर लगाएं ताकि यह प्राकृतिक लगे और आपकी आंखें खुली-खुली दिखें।
#2
पलकों के बीच खाली जगह छोड़ना
आमतौर पर महिलाएं आईलाइनर को सिर्फ पलकों के ऊपर ही लगाती हैं, लेकिन पलकों के बीच की खाली जगह भी भरनी चाहिए। इससे आपकी आंखें पूरी तरह से भरी हुई दिखेंगी और आंखों का लुक ज्यादा गहरा आएगा। इसके लिए आप छोटे स्ट्रोक्स बनाते हुए पलकों के बीच की खाली जगह में भी आईलाइनर लगाएं। इससे आपकी आंखें बड़ी और आकर्षक दिखेंगी, जिससे आपका चेहरा भी निखर उठेगा।
#3
नीचे की पलक पर आईलाइनर लगाना
कुछ महिलाएं नीचे की पलक पर आईलाइनर लगाना पसंद नहीं करतीं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे आंखें छोटी दिखती हैं। हालांकि, अगर सही तरीके से लगाया जाए तो नीचे की पलक पर आईलाइनर लगाने से आंखें बड़ी और खूबसूरत लगती हैं। इसके लिए हल्के हाथ से नीचे की पलक के किनारे पर आईलाइनर लगाएं और ध्यान रखें कि यह बहुत मोटी न हो। इससे आपकी आंखें खुली-खुली और आकर्षक दिखेंगी।
#4
आईलाइनर को फैलाना
आईलाइनर लगाते समय अक्सर यह गलती होती है कि महिलाएं उसे फैलाकर मिलाने की कोशिश करती हैं, जिससे आईलाइनर का लुक खराब हो जाता है। आईलाइनर को फैलाने की बजाय उसे सटीक और साफ-सुथरा लगाना चाहिए ताकि आपकी आंखें बड़ी और आकर्षक दिखें। इसके लिए आप छोटे स्ट्रोक्स बनाते हुए आईलाइनर लगाएं ताकि यह प्राकृतिक लगे और आपकी आंखें खुली-खुली दिखें। इससे आपका लुक ज्यादा निखरेगा और आंखें भी सुंदर दिखेंगी।
#5
आईलाइनर की गुणवत्ता पर ध्यान न देना
आईलाइनर खरीदते समय उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना जरूरी है। कई बार सस्ते आईलाइनर जल्दी फैल जाते हैं या बहने लगते हैं, जिससे पूरा लुक बिगड़ जाता है। इसलिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले आईलाइनर खरीदें जो लंबे समय तक टिके रहें और आपकी आंखों को खूबसूरत दिखाएं। इन गलतियों को सुधारकर आप अपने आईलाइनर को बेहतर तरीके से लगा सकती हैं और अपनी आंखों को आकर्षक बना सकती हैं।