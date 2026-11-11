डिप्रेशन से उबारने में मदद कर सकती हैं ये 5 छोटी-छोटी गतिविधियां

एक्सरसाइज न केवल शारीरिक सेहत के लिए अच्छा है बल्कि यह मानसिक सेहत को भी सुधारता है।

रोजाना 30 मिनट तक हल्की कसरत जैसे पैदल चलना, दौड़ना या योग करना आपके मनोबल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इससे आपका मूड बेहतर होगा और आप अधिक खुश महसूस करेंगे।

नियमित एक्सरसाइज करने से तनाव कम होता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है, जिससे आप जीवन में सकारात्मकता महसूस करेंगे और डिप्रेशन से उबर सकते हैं।