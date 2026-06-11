इस्तेमाल के बाद नींबू को न फेंके, इन तरीकों से करें दोबारा इस्तेमाल

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घर की बदबू को करें दूर

अगर आपके घर से अजीब सी बदबू आ रही है तो इसे दूर करने के लिए नींबू के छिलके का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरे में पानी भरकर उसमें नींबू के छिलके डाल दें और इसे अपने घर के किसी कोने में रख दें। यह घर को ताजगी भरा बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आप नींबू के छिलके को पानी में कुछ देर के लिए भिगोकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।