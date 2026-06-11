इस्तेमाल के बाद नींबू को न फेंके, इन तरीकों से करें दोबारा इस्तेमाल
क्या है खबर?
नींबू विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि, जब नींबू का इस्तेमाल एक बार हो जाता है तो लोग उसे फेंक देते हैं। ऐसे में आप नींबू के छिलके या गूदे को दोबारा इस्तेमाल करके उसे बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आइए आज हम आपको नींबू के छिलके या गूदे को दोबारा इस्तेमाल करने के कुछ बेहतरीन तरीके बताते हैं।
#1
कीटाणु मारने के लिए करें इस्तेमाल
नींबू का छिलका कीटाणु मारने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए नींबू के छिलके को पानी में डालकर उबालें और ठंडा होने के बाद इस पानी का इस्तेमाल अपने घर के फर्श को साफ करने के लिए करें। इसके अलावा आप नींबू के छिलके को पानी में कुछ देर के लिए भिगोकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह घर को ताजगी भरा बनाने में भी मदद कर सकता है।
#2
दुर्गंध हटाने के लिए करें इस्तेमाल
अगर आप अपने रसोईघर या बाथरूम में से अजीब गंध दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए अपने रसोईघर या बाथरूम के सिंक में नींबू के छिलके को रखें। यह सिंक से अजीब गंध को दूर करने में मदद करेगा। इसके अलावा आप नींबू के छिलके को पानी में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
#3
जूस निकालने के बाद भी है फायदेमंद
अगर आप नींबू का जूस निकालकर छिलका फेंक देते हैं तो अगली बार ऐसा करने की बजाय इसे दोबारा इस्तेमाल करें। इसके लिए नींबू के छिलके को पानी में डालकर उबालें और ठंडा होने के बाद इस पानी का इस्तेमाल रसोई के बर्तनों को साफ करने के लिए करें। यह पानी बर्तनों से चर्बी हटाने और उन्हें चमकदार बनाने में भी मदद करता है।
#4
सफेद कपड़ों को साफ करने में सहायक
अगर आप अपने सफेद कपड़ों को साफ करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए नींबू के छिलके का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए गर्म पानी में थोड़ा नींबू का छिलका डालकर उसमें सफेद कपड़ों को कुछ देर के लिए भिगो दें। अब इन कपड़ों को सामान्य तरीके से धो लें।
#5
घर की बदबू को करें दूर
अगर आपके घर से अजीब सी बदबू आ रही है तो इसे दूर करने के लिए नींबू के छिलके का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरे में पानी भरकर उसमें नींबू के छिलके डाल दें और इसे अपने घर के किसी कोने में रख दें। यह घर को ताजगी भरा बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आप नींबू के छिलके को पानी में कुछ देर के लिए भिगोकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।