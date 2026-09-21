सोशल मीडिया पर इन 5 चीजों को न करें शेयर, हो सकता है नुकसान
क्या है खबर?
आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहता है। चाहे वह फेसबुक हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर या अन्य मंच, लोग अपनी जिंदगी के हर छोटे-बड़े पल को साझा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जिन्हें साझा करना सही नहीं होता? आइए जानते हैं कि सोशल मीडिया पर क्या-क्या साझा नहीं करना चाहिए ताकि आपकी निजता भी बनी रहे और आप सुरक्षित भी रहें।
#1
निजी जानकारी न साझा करें
सोशल मीडिया पर कभी भी अपनी निजी जानकारी जैसे कि पता, फोन नंबर या बैंक खाते की जानकारी साझा न करें।
ऐसा करने से आपकी पहचान चोरी हो सकती है और आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी भी साझा करने से बचें क्योंकि इससे वे भी खतरे में पड़ सकते हैं। हमेशा अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखें और केवल जरूरी जानकारी ही साझा करें।
#2
यात्रा योजनाओं को न करें पोस्ट
जब भी आप कहीं यात्रा पर जा रहे हों तो अपनी योजनाओं को सोशल मीडिया पर तुरंत न बताएं।
ऐसा करने से आपके घर की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है क्योंकि चोर आपकी अनुपस्थिति का फायदा उठा सकते हैं।
बेहतर होगा कि आप अपनी यात्रा पूरी होने के बाद ही तस्वीरें और अपडेट साझा करें। इससे न केवल आपकी निजता बनी रहेगी, बल्कि आपके घर की सुरक्षा भी बरकरार रहेगी।
#3
काम से जुड़ी बातें न करें साझा
अगर आप नौकरी करते हैं या किसी कार्यालय में काम करते हैं तो वहां की कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करें, खासकर अगर वह जानकारी कंपनी की नीतियों या रहस्यों से जुड़ी हो।
इससे आपकी नौकरी पर खतरा आ सकता है और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
इसके अलावा अपने कार्यालय के सहकर्मियों या बॉस के बारे में भी कोई नकारात्मक टिप्पणी सोशल मीडिया पर न करें।
#4
सेहत से जुड़ी जानकारी न करें साझा
अगर आप किसी सेहत समस्या से जूझ रहे हैं तो उसकी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें।
इससे न केवल आपकी निजता भंग हो सकती है, बल्कि लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं या गलतफहमियां फैला सकते हैं।
इसके अलावा सेहत संबंधी जानकारी साझा करने से आपको अनचाही सलाह भी मिल सकती है, जो कि आपकी स्थिति को और खराब कर सकती है। बेहतर होगा कि ऐसी जानकारी केवल करीबी लोगों के साथ ही साझा करें।
#5
आर्थिक स्थिति का विवरण न दें
अपनी आर्थिक स्थिति का विवरण सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें। इससे लोग आपकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं और इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं।
उदाहरण के लिए अगर आप अपनी नई कार या महंगी चीजों की तस्वीरें साझा करते हैं तो लोग आपकी आर्थिक स्थिति का गलत अंदाजा लगा सकते हैं और आपकी निजता भंग हो सकती है।
इसलिए बेहतर होगा कि आप ऐसी जानकारी केवल करीबी लोगों के साथ ही साझा करें।