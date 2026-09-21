सोशल मीडिया पर इन 5 चीजों को न करें शेयर, हो सकता है नुकसान

सोशल मीडिया पर कभी भी अपनी निजी जानकारी जैसे कि पता, फोन नंबर या बैंक खाते की जानकारी साझा न करें।

ऐसा करने से आपकी पहचान चोरी हो सकती है और आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

इसके अलावा अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी भी साझा करने से बचें क्योंकि इससे वे भी खतरे में पड़ सकते हैं। हमेशा अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखें और केवल जरूरी जानकारी ही साझा करें।