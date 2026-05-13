ट्रेन से यात्रा करते समय न करें ये गलतियां, यात्रा होगी सुरक्षित और आरामदायक

ट्रेन से यात्रा करना एक सुविधाजनक और आरामदायक विकल्प है। हालांकि, इस दौरान कई बार हम कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिनका असर हमारी सेहत और सफाई पर पड़ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो सके। इन गलतियों को सुधारकर आप अपनी यात्रा को और भी बेहतर बना सकते हैं।

#1 हाथ धोने में लापरवाही ट्रेन में सफाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कई लोग सफर के दौरान अपने हाथों को बार-बार धोने की आदत नहीं डालते। खासकर खाने से पहले और बाद में हाथ धोना बेहद अहम है। इसके लिए आप हमेशा अपने साथ हाथ साफ करने का द्रव्य रखें और उसे इस्तेमाल करें। अगर साबुन और पानी न मिले तो उसे हाथ साफ करने के द्रव्य से साफ करें। इससे आप बैक्टीरिया और वायरस से सुरक्षित रह सकेंगे।

#2 खाने-पीने की चीजें खुली रखना ट्रेन में खाने-पीने की चीजें खुली रखने से उनमें गंदगी और कीटाणु लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने खाने-पीने की चीजें बंद डिब्बों या पैकेट्स में ही रखें। अगर आप बाहर से कुछ खाते हैं, तो उसे किसी साफ-सुथरी जगह पर रखें और खाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं या साफ करें। इससे आप गंदगी से बचे रहेंगे और आपकी यात्रा भी सुरक्षित रहेगी।

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#3 सीट के आसपास की सफाई न करना ट्रेन की सीटें अक्सर कई लोगों द्वारा उपयोग की जाती हैं, इसलिए इनमें कीटाणु हो सकते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले अपनी सीट और उसके आसपास की सफाई जरूर करें। आप इसे साफ करने के लिए एक गीला तौलिया या सफाई कपड़े का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सीट पर बैठने से पहले अपने साथ लाए हुए एक छोटे कपड़े से सीट को ढक लें ताकि आपकी त्वचा सीधे सीट से न लगे।

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#4 दूसरों की चीजों का उपयोग करना ट्रेन यात्रा के दौरान दूसरों की चीजों जैसे किताबें, मोबाइल फोन या लैपटॉप आदि का उपयोग करने से बचें। इनमें भी कीटाणु हो सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अगर किसी ने आपको अपनी चीजें उधार दी हैं, तो उन्हें वापिस देते समय या बाद में अच्छे से साफ करें। इसके अलावा जब भी कोई सामान साझा करें तो उसे साफ-सुथरा रखें और दूसरों से भी यही अपेक्षा रखें।