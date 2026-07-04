रात में स्किन केयर से जुड़ी गलतियां

रात में स्किन केयर से जुड़ी ये 5 गलतियां न करें, त्वचा को होगा नुकसान

लेखन अंजली 05:29 pm Jul 04, 202605:29 pm

क्या है खबर?

रात के समय त्वचा की देखभाल करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय त्वचा खुद को ठीक करने और मरम्मत करने के लिए तैयार होती है। हालांकि, कई लोग रात के समय स्किन केयर रूटीन फॉलो करने के बावजूद कुछ गलतियां कर देते हैं, जो कि त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में बताते हैं, जो रात के समय स्किन केयर करते समय नहीं करनी चाहिए।