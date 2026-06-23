रसोई के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय न करें ये 5 गलतियां

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प्रेशर कुकर में अधिक खाना बनाना

प्रेशर कुकर में अधिक खाना बनाना भी एक सामान्य गलती है। इससे न केवल खाना ठीक से नहीं पकता बल्कि प्रेशर कुकर भी खराब हो सकता है। हमेशा प्रेशर कुकर की क्षमता के अनुसार ही सामान डालें ताकि वह सही तरीके से काम करे और आपका समय भी बचे। इससे खाना भी बेहतर तरीके से पकेगा और प्रेशर कुकर भी लंबे समय तक चलेगा। सही मात्रा में खाना बनाने से आप अपने रसोई के अनुभव को बेहतर बना सकते हैं।