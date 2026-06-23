रसोई के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय न करें ये 5 गलतियां
क्या है खबर?
रसोई के उपकरणों का सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अक्सर हम बिना सोचे-समझे कई उपकरणों का उपयोग करते हैं, जिससे न केवल खाना ठीक से नहीं बनता, बल्कि सेहत पर भी असर पड़ सकता है। इस लेख में हम कुछ सामान्य गलतियों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें हम अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं और इन्हें सुधारकर हम अपनी रसोई को और भी बेहतर बना सकते हैं।
#1
माइक्रोवेव में प्लास्टिक का इस्तेमाल करना
माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करना एक बड़ी गलती है। प्लास्टिक के बर्तन गर्म होने पर उसमें मौजूद रासायनिक तत्व खाने में मिल सकते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके बजाय कांच या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करें, जो माइक्रोवेव में सुरक्षित होते हैं और खाने का स्वाद भी बनाए रखते हैं। इस तरह आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं।
#2
ओवन के तापमान को नजरअंदाज करना
ओवन का तापमान सेट करना बहुत जरूरी है ताकि खाना सही तरीके से पके। अगर तापमान बहुत कम होगा तो खाना अधूरा रह जाएगा और अगर ज्यादा होगा तो बाहर से जल जाएगा। हमेशा व्यंजन में दिए गए तापमान का पालन करें ताकि आपका खाना स्वादिष्ट बने। इसके अलावा ओवन को पहले से गर्म करना भी जरूरी है ताकि खाना एक समान पके और उसका स्वाद भी बेहतरीन रहे।
#3
मिक्सर का गलत तरीके से उपयोग करना
मिक्सर का उपयोग करते समय अक्सर लोग इसकी क्षमता से अधिक सामान डाल देते हैं, जिससे यह खराब हो सकता है। हमेशा मिक्सर की क्षमता तक ही सामान डालें ताकि यह लंबे समय तक चले। इसके अलावा मिक्सर को साफ करते समय भी ध्यान रखें कि उसके ब्लेड पर कोई कठोर चीज न लगे जिससे उसकी धार कम हो जाए। सही तरीके से मिक्सर का उपयोग करने से आप इसे लंबे समय तक सही रख सकते हैं।
#4
प्रेशर कुकर में अधिक खाना बनाना
प्रेशर कुकर में अधिक खाना बनाना भी एक सामान्य गलती है। इससे न केवल खाना ठीक से नहीं पकता बल्कि प्रेशर कुकर भी खराब हो सकता है। हमेशा प्रेशर कुकर की क्षमता के अनुसार ही सामान डालें ताकि वह सही तरीके से काम करे और आपका समय भी बचे। इससे खाना भी बेहतर तरीके से पकेगा और प्रेशर कुकर भी लंबे समय तक चलेगा। सही मात्रा में खाना बनाने से आप अपने रसोई के अनुभव को बेहतर बना सकते हैं।
#5
सब्जियों को धोने के बाद तुरंत फ्रिज में रखना
सब्जियों को धोने के बाद तुरंत फ्रिज में रखना एक गलत आदत हो सकती है। धोने के बाद सब्जियों को थोड़ी देर हवा में सूखने दें ताकि उनमें मौजूद अतिरिक्त पानी निकल जाए और वे लंबे समय तक ताजा रहें। इस तरह आपकी सब्जियां न केवल ताजगी बनी रहेंगी बल्कि उनका स्वाद भी बेहतर रहेगा। सही तरीके से सब्जियों को धोने और संभालने से आप अपने खाने का अनुभव और सेहत दोनों को बेहतर बना सकते हैं।