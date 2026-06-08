ठोस परफ्यूम लगाते समय न करें ये 5 गलतियां, त्वचा को हो सकता है नुकसान

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जल्दी-जल्दी रगड़ना

ठोस परफ्यूम लगाते समय इसे जल्दी-जल्दी रगड़ने से बचें। इससे आपकी त्वचा को नुकसान हो सकता है और जलन हो सकती है। ठोस परफ्यूम को धीरे-धीरे लगाना चाहिए, ताकि वह अच्छी तरह से अवशोषित हो सके। इससे न केवल आपकी त्वचा सुरक्षित रहती है, बल्कि परफ्यूम की खुशबू भी लंबे समय तक बनी रहती है। ठोस परफ्यूम लगाने के बाद उसे कुछ मिनट के लिए खुला छोड़ दें, ताकि वह पूरी तरह सूख जाए और जलन का खतरा न रहे।