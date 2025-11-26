फोटो खींचते समय न करें ये 5 गलतियां, तस्वीरें दिखेंगी बेहतरीन

फोटो खींचना एक कला है, जो हमें खास पलों को संजोने में मदद करती है। हालांकि, कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे हमारी तस्वीरें उतनी अच्छी नहीं आती, जितनी आनी चाहिए। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताएंगे, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आपकी तस्वीरें बेहतरीन आएं और आप अपने खास पलों को सही तरीके से याद रख सकें।

#1 कैमरा लेंस को साफ न करना फोटो खींचते समय सबसे बड़ी गलती होती है कैमरे के लेंस को साफ न करना। अक्सर हम जल्दी-जल्दी में कैमरे को उठाकर फोटो खींच लेते हैं, जिससे लेंस पर धूल या उंगली के निशान रह जाते हैं। इससे तस्वीरें धुंधली या धब्बेदार आ सकती हैं। इसलिए हमेशा फोटो खींचने से पहले अपने कैमरे के लेंस को साफ करें ताकि आपकी तस्वीरें साफ-सुथरी आएं और अच्छे दिखें। इसके लिए विशेष कपड़े का इस्तेमाल करें।

#2 सही रोशनी का ध्यान न रखना फोटो खींचते समय रोशनी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खराब रोशनी में खींची गई तस्वीरें धुंधली या अंधेरी आ सकती हैं। इसलिए हमेशा ऐसी जगह पर फोटो खींचें जहां पर्याप्त रोशनी हो। अगर आप घर के अंदर फोटो खींच रहे हैं तो नजदीक की खिड़की से आने वाली प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल करें या एक हल्का सा कृत्रिम प्रकाश स्रोत लगाएं। इससे आपकी तस्वीरें साफ-सुथरी और अच्छी आएंगी। ध्यान रखें कि रोशनी का स्रोत सामने से होना चाहिए।

#3 कैमरा सेटिंग्स चेक न करना फोटो खींचने से पहले अपने कैमरे की सेटिंग्स चेक करना न भूलें। कई बार हम भूलवश गलत सेटिंग्स पर फोटो खींच लेते हैं, जिससे तस्वीरें बिगड़ जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर प्रकाश की संवेदनशीलता बहुत ज्यादा सेट की हो तो तस्वीरें बहुत ज्यादा उजली हो जाती हैं या अगर शटर की गति कम हो तो तस्वीरें धुंधली आ सकती हैं। सही सेटिंग्स पर ध्यान देकर आप अपनी तस्वीरों को बेहतर बना सकते हैं।

#4 फोकस ठीक से न लगाना फोकस ठीक से न लगाने पर तस्वीरें धुंधली या गलत जगह पर फोकस हो जाती हैं। इसलिए फोटो खींचने से पहले यह सुनिश्चित करें कि फोकस सही जगह पर लगा हो, खासकर अगर आप किसी व्यक्ति या वस्तु की पास से फोटो ले रहे हों तो फोकस ठीक से लगाना बहुत जरूरी होता है। इससे आपकी तस्वीरें साफ-सुथरी आएंगी और आप अपने खास पलों को सही तरीके से याद रख सकेंगे।