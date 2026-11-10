सर्दियों में सांसों को प्रभावित करने वाली गलतियां

सर्दियों में न करें ये 5 गलतियां, सांसों की सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

लेखन अंजली 04:53 pm Nov 10, 202604:53 pm

क्या है खबर?

सर्दियों का मौसम अपने साथ कई समस्याएं भी लाता है। इस मौसम में जुकाम, खांसी और सांसों की बीमारियां तेजी से बढ़ती हैं। इस मौसम में सांसों की बीमारियों का कारण सिर्फ ठंड नहीं बल्कि कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो सर्दियों में सांसों की बीमारियों का कारण बन सकती हैं ताकि आप इनसे बच सकें और स्वस्थ रह सकें।