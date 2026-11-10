सर्दियों में न करें ये 5 गलतियां, सांसों की सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर
क्या है खबर?
सर्दियों का मौसम अपने साथ कई समस्याएं भी लाता है। इस मौसम में जुकाम, खांसी और सांसों की बीमारियां तेजी से बढ़ती हैं। इस मौसम में सांसों की बीमारियों का कारण सिर्फ ठंड नहीं बल्कि कुछ गलतियां भी हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो सर्दियों में सांसों की बीमारियों का कारण बन सकती हैं ताकि आप इनसे बच सकें और स्वस्थ रह सकें।
#1
ठंडे माहौल में देर तक रहना
ठंडे माहौल में देर तक रहने से बचें क्योंकि इससे शरीर का तापमान प्रभावित हो सकता है, जिससे ठंड लगने और सांस की समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।
जब भी आप ठंडे माहौल में ज्यादा देर तक रहने वाले हों तो अपने गले और सिर को ढक लें।
इसके अलावा अपने हाथों को भी ढकें, खासकर जब आप किसी सार्वजनिक स्थान पर हों। इस तरह आप सर्दियों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं।
#2
ठंडा पानी पीना
ठंडा पानी पीने से बचें क्योंकि इससे गले में खराश और सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है। ठंडे पानी की बजाय गुनगुने पानी का सेवन करें, खासतौर से जब आप बाहर से आएं तो सबसे पहले गुनगुना पानी ही पिएं।
इसके बाद गर्मागर्म चाय या किसी अन्य गर्म पेय का सेवन करें। इससे शरीर को ठंडे माहौल से गर्म होने में मदद मिलेगी और सांसों की समस्याओं का खतरा भी कम हो सकता है।
#3
ठंडे माहौल में एक्सरसाइज करना
अगर आप सुबह या शाम की एक्सरसाइज के लिए बाहर निकलते हैं तो इस दौरान अपने चेहरे, हाथों और पैरों को ढकें।
इसके लिए आप पूरी आस्तीन वाले कपड़े और जुराबों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा एक्सरसाइज करते समय गर्म कपड़े पहनें क्योंकि ठंडे माहौल में एक्सरसाइज करने से शरीर का तापमान प्रभावित हो सकता है, जिससे ठंड लगने और सांस की समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है।
#4
दूसरों के पास जाना
सर्दियों में सांसों की समस्याओं का कारण बनने वाले कई वायरस सक्रिय हो जाते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं।
ऐसे में जितना संभव हो उतना दूसरों के पास जाने से बचें, खासकर जब कोई व्यक्ति खांसी या जुकाम से पीड़ित हो।
इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर अधिक जाने से भी बचें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। इस तरह आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं।
#5
खाने-पीने में पोषक तत्वों की कमी होना
सर्दियों में खाने-पीने में पोषक तत्वों की कमी होने से भी सांसों की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में अपने भोजन में पोषक तत्वों से भरपूर आहार शामिल करें।
इसके लिए आप अपने खाने में फल, सब्जियां और सूखे मेवे आदि शामिल कर सकते हैं।
इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी जरूरी है। इस तरह आप अपनी सेहत को बनाए रख सकते हैं।