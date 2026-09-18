लद्दाख की यात्रा से जुड़ी गलतियां

लद्दाख की यात्रा के दौरान न करें ये 5 गलतियां, सफर होगा मजेदार

लेखन अंजली 03:13 pm Sep 18, 202603:13 pm

क्या है खबर?

लद्दाख भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हालांकि, लद्दाख की यात्रा करते समय कुछ सामान्य गलतियां हो सकती हैं, जिन्हें जानकर आप अपने सफर को और भी मजेदार बना सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें आपको लद्दाख की यात्रा करते समय बचना चाहिए ताकि आपका अनुभव यादगार रहे।