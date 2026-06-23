सिंगापुर की यात्रा के दौरान न करें ये 5 गलतियां, यात्रा बनेगी आनंदमय
क्या है खबर?
सिंगापुर दक्षिण-पूर्व एशिया का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह देश अपनी साफ-सफाई, आधुनिक वास्तुकला और विभिन्न संस्कृतियों के मेल के लिए जाना जाता है। यहां की यात्रा हर उम्र के लोगों के लिए रोमांचक हो सकती है। हालांकि, कई लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिससे उनकी यात्रा का मजा किरकिरा हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।
#1
सार्वजनिक परिवहन का सही उपयोग न करना
सिंगापुर में सार्वजनिक परिवहन बहुत ही सुविधाजनक और सस्ता है। यहां की मेट्रो और बसें समय पर चलती हैं और साफ-सुथरी होती हैं। अगर आप टैक्सी का उपयोग करते हैं तो यह महंगा पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेट्रो या बसों का उपयोग करें। इसके अलावा मेट्रो और बसों का उपयोग करते समय ध्यान रखें कि ये भीड़भाड़ वाले समय में न हों क्योंकि इससे यात्रा का अनुभव अच्छा रहेगा।
#2
पानी की बोतल खरीदना
सिंगापुर में पानी की बोतलें खरीदना महंगा हो सकता है, खासकर अगर आप बार-बार खरीदते हैं। यहां कई जगहों पर मुफ्त में पानी पीने की सुविधा उपलब्ध है। आप मेट्रो स्टेशन, मॉल्स और पर्यटन स्थलों पर पानी के फव्वारे मिलेंगे जहां आप अपनी बोतल भर सकते हैं। इसके अलावा कई रेस्तरां भी मुफ्त में पानी देते हैं। इससे आपकी जेब पर बोझ नहीं पड़ेगा और आप हाइड्रेटेड रहेंगे।
#3
स्थानीय भोजनालयों को अनदेखा करना
सिंगापुर में खाने की कई प्रकार की वैरायटी उपलब्ध हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ विदेशी रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं तो आपको असली स्वाद नहीं मिलेगा। यहां के स्थानीय भोजनालयों में जाकर देखिए कि कैसे स्वादिष्ट और सस्ते व्यंजन बनाए जाते हैं। हॉकर्स सेंटर में जाकर आप सस्ते और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। यहां आपको चावल-चोली, चिकन राइस, लकसा जैसे कई व्यंजन मिलेंगे।
#4
मौसम को नजरअंदाज करना
सिंगापुर का मौसम हमेशा गर्म और उमस भरा रहता है, इसलिए इसे नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यहां की जलवायु गर्म और नम है, जिसका मतलब है कि यहां सालभर गर्मी रहती है। इसलिए जब भी आप यहां आएं तो हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें ताकि आपको गर्मी और उमस का अहसास न हो। इसके अलावा अपने साथ एक छोटा पंखा या पानी की बोतल रखें ताकि आप हाइड्रेटेड रहें।
#5
ड्रेस कोड का ध्यान न रखना
सिंगापुर में कुछ स्थानों पर ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी होता है, खासकर धार्मिक स्थलों जैसे मंदिरों या मस्जिदों में। अगर आप सही कपड़े पहनकर नहीं जाते हैं तो आपको प्रवेश नहीं मिल सकता। इसलिए जब भी आप इन स्थलों पर जाएं तो पारंपरिक या उचित कपड़े पहनें ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भी साफ-सुथरे और उचित कपड़े पहनें ताकि आप स्थानीय लोगों के बीच सहज महसूस करें।