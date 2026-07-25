संवेदनशील घटनाओं को लेकर न करें ये गलतियां

संवेदनशील घटनाओं के दौरान न करें ये 5 गलतियां, हो सकता है नुकसान

लेखन अंजली 09:30 am Jul 25, 202609:30 am

क्या है खबर?

सोशल मीडिया पर अक्सर हम संवेदनशील घटनाओं से जुड़ी पोस्ट देखते हैं। ये घटनाएं किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं, जिनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी घटनाओं के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ गलतियां करना आसान हो सकता है, लेकिन इससे स्थिति और बिगड़ सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए ताकि आप किसी भी विवाद या समस्या से बच सकें।