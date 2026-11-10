घर के रखरखाव से जुड़े ये कार्य न करें नजरअंदाज, हो सकती हैं समस्याएं

बिजली के तारों की जांच करना भी जरूरी है। अगर आपके घर में पुराने या ढीले तार लगे हुए हैं तो उन्हें ठीक करवाएं। ढीले तारों से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।

इसके अलावा इनसे करंट आने का भी खतरा रहता है। इसलिए समय-समय पर इनकी जांच और मरम्मत करवाते रहें।

नए तारों का उपयोग करें और पुराने तारों को बदलें ताकि घर में कोई भी बिजली से संबंधित समस्या न हो।