अगर आपके नाखून अक्सर टूटते हैं या चटकते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो रही है।

बायोटिन और प्रोटीन की कमी के कारण नाखून कमजोर हो सकते हैं।

इसके लिए आप अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां और दालें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से पानी पीना भी जरूरी है ताकि आपके शरीर को पानी की सही मात्रा मिले।