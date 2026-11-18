नाखूनों से जुड़ी इन 5 समस्याओं को न करें नजरअंदाज, हो सकता है गंभीर असर
क्या है खबर?
नाखूनों की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये शरीर की सेहत का आईना होते हैं। अगर आपके नाखून स्वस्थ नहीं रहते हैं तो यह किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे, जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके नाखून स्वस्थ नहीं हैं और आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते समस्या का समाधान हो सके।
#1
नाखूनों का जल्दी टूटना
अगर आपके नाखून अक्सर टूटते हैं या चटकते हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो रही है।
बायोटिन और प्रोटीन की कमी के कारण नाखून कमजोर हो सकते हैं।
इसके लिए आप अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां और दालें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से पानी पीना भी जरूरी है ताकि आपके शरीर को पानी की सही मात्रा मिले।
#2
नाखूनों का रंग बदलना
अगर आपके नाखूनों का रंग अचानक बदल जाता है तो यह एक अहम संकेत हो सकता है।
नाखून सफेद या हल्के गुलाबी होते हैं, लेकिन अगर वे पीले, नीले या भूरे हो जाते हैं तो यह किसी अंदरूनी समस्या का संकेत हो सकता है।
उदाहरण के लिए नीले नाखून ऑक्सीजन की कमी का संकेत दे सकते हैं, जबकि पीले नाखून लीवर समस्याओं का संकेत हो सकते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।
#3
नाखूनों का अव्यवस्थित बढ़ना
अगर आपके नाखून अव्यवस्थित बढ़ रहे हैं तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है।
आमतौर नाखून सीधे और मजबूत बढ़ते हैं, लेकिन अगर वे घुमावदार, टेढ़े या कमजोर आ रहे हैं तो यह किसी पोषण की कमी या स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है।
इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है ताकि सही उपचार मिल सके और नाखूनों की सेहत बेहतर हो सके।
#4
सफेद धब्बे आना
अगर आपके नाखूनों पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है। ये धब्बे आमतौर पर कैल्शियम या जिंक की कमी का संकेत देते हैं।
इसके लिए आप अपने खाने में दूध, दही और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा नाखूनों को नियमित रूप से नमी देना भी जरूरी है ताकि उनकी नमी बनी रहे और वे स्वस्थ रहें।
#5
दर्द होना या सूजन आना
अगर आपके नाखूनों के आस-पास दर्द होता है या वहां सूजन आती है तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें। यह संक्रमण या फंगल इंफेक्शन का संकेत हो सकता है, जो समय रहते इलाज मांगता है।
ऐसे मामलों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है ताकि सही उपचार मिल सके और समस्या बढ़ने न पाए। इन सभी संकेतों पर ध्यान देकर आप अपने नाखूनों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं।