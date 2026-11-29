अगर आपको रात में सोते समय भी पीठ में दर्द होता है और इससे आपकी नींद प्रभावित होती है तो इसे नजरअंदाज न करें।

यह एक अहम संकेत हो सकता है कि आपकी समस्या गंभीर हो रही है। इस स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि सही उपचार मिल सके और आपकी नींद भी बेहतर हो सके।

डॉक्टर आपकी स्थिति का सही आकलन करके आपको उचित दवाएं और सलाह दे सकते हैं।