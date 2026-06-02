मानसून के दौरान बच्चों को न खिलाएं ये 5 चीजें, बीमार पड़ने का रहता है खतरा

मानसून का मौसम बच्चों के लिए कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। इस समय बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। इसके कारण वे बुखार, सर्दी-खांसी और दस्त जैसी समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए, इस मौसम में बच्चों को ऐसी चीजें नहीं खिलानी चाहिए, जिनसे उनकी स्थिति बिगड़ सकती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताते हैं, जिन्हें मानसून के दौरान बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए।

#1 कच्ची सब्जियां मानसून के दौरान कच्ची सब्जियां बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं होती हैं। इस मौसम में सब्जियों के आस-पास बारिश का गंदा पानी और नमी जमा होती है, जिससे इनमें कीटाणु पनप सकते हैं। इसके कारण बच्चों को पेट में संक्रमण या अन्य पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए, इस मौसम में बच्चों को सलाद या कच्ची सब्जियां न दें। बेहतर होगा कि आप उन्हें पकी हुई सब्जियां ही खिलाएं, जो उन्हें भरपूर पोषण देंगी और सुरक्षित भी रहेंगी।

#2 ठंडा पानी मानसून के दौरान बच्चों को ठंडा पानी पीने से भी बचाना चाहिए। इस मौसम में तापमान बदलता रहता है और ठंडा पानी पीने से बच्चों को गले में खराश, सर्दी-खांसी या पेट संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसके बजाय बच्चों को सामान्य या हल्का गर्म पानी ही पिलाएं। यह उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर रहेगा और उन्हें तरोताजा भी रखेगा। ठंडे पानी से बचने के लिए आप उन्हें ताजे फलों का रस या नारियल पानी भी दे सकते हैं।

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#3 बाजार के बने आइसक्रीम और जूस बाजार के बने आइसक्रीम और जूस में कृत्रिम रंग, स्वाद और संरक्षक होते हैं, जो बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इन चीजों का सेवन करने से बच्चों को पेट में दर्द, दस्त और अन्य पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा इनसे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो सकती है। इसलिए, मानसून के दौरान बच्चों को बाजार की चीजें देने से बचें और उन्हें घर पर बनी आइसक्रीम और ताजे फलों के रस पिलाएं।

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#4 ठंडी चीजें मानसून के दौरान ठंडी चीजें, जैसे मिल्क शेक, दही या लस्सी भी बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं होती हैं। इन चीजों का सेवन करने से बच्चों को सर्दी-खांसी या अन्य संक्रमण हो सकते हैं। इसलिए, इस मौसम में बच्चों को ठंडी चीजें देने से बचें। बेहतर होगा कि आप उन्हें गर्म चीजें दें, जैसे कि गर्म दूध या दही। इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी और वे स्वस्थ रहेंगे।