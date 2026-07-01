नमी भरे मौसम में न खाएं ये खाद्य पदार्थ

नमी भरे मौसम में न खाएं ये खाद्य पदार्थ, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है बुरा असर

लेखन अंजली 10:41 am Jul 01, 202610:41 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान कई जगहों पर नमी का स्तर काफी बढ़ जाता है, जो कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है। हालांकि, इस मौसम में होने वाली बीमारियों का जोखिम कम करने के लिए रोजाना खान-पान में ताजे और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन नमी युक्त मौसम में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है।