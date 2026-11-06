प्रदूषण के उच्च स्तर पर न करें ये 5 काम, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है बुरा असर
क्या है खबर?
वायु प्रदूषण के कारण हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। इसके कारण सांस की बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों का इलाज करने में भी काफी खर्च आता है। इसलिए प्रदूषण के स्तर को देखते हुए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो प्रदूषण के उच्च स्तर पर नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनसे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
#1
सुबह के समय एक्सरसाइज करना
सुबह के समय प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा होता है। इसका मुख्य कारण है कि रात में जब तापमान कम होता है तो हवा में मौजूद गंदगी के कण एक साथ मिलकर एक घना रूप बना लेते हैं, जो सुबह के समय काफी ज्यादा होते हैं।
इसलिए अगर आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो प्रदूषण के कारण आपकी सांसों पर बुरा असर पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप दोपहर के समय एक्सरसाइज करें।
#2
घर की खिड़कियां खोलकर रखना
घर की खिड़कियां खोलकर रखना एक बड़ी गलती है, खासकर जब प्रदूषण का स्तर ज्यादा हो। इसका कारण है कि बाहर की गंदी हवा घर के अंदर की हवा को खराब कर सकती है।
इसके अलावा इससे घर के अंदर प्रदूषण का स्तर भी बढ़ सकता है। अगर प्रदूषण का स्तर ज्यादा हो तो घर की खिड़कियों को बंद रखें और घर में हवा साफ करने वाले उपकरण का इस्तेमाल करें।
#3
बाहर निकलते समय मास्क न पहनना
बाहर निकलते समय मास्क पहनना भी एक बड़ी गलती है क्योंकि मास्क आपके शरीर को बाहरी गंदगी से बचाने में मदद कर सकते हैं।
इसलिए प्रदूषण के उच्च स्तर पर घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें। बेहतर होगा कि आप अच्छे गुणवत्ता वाले मास्क का चयन करें, जो छोटे कणों को रोक सके।
#4
बाहर निकलना
अगर प्रदूषण का स्तर ज्यादा हो तो घर से बाहर निकलना भी गलत है। इसका कारण है कि प्रदूषण का स्तर घर के अंदर ज्यादा नहीं होता है, बल्कि बाहर ही होता है।
इसलिए अगर बाहर प्रदूषण का स्तर ज्यादा हो और आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप इसके संपर्क में आ जाते हैं। ऐसे में घर पर रहना ही समझदारी है।
#5
लंबे समय तक बाहर रहना
अगर आपका काम ऐसा है कि आपको लंबे समय तक घर से बाहर रहना पड़ता है तो आप मास्क के साथ-साथ चश्मे और दस्ताने जैसी चीजों का भी इस्तेमाल करें। इससे आप प्रदूषण के संपर्क में आने से काफी हद तक बच सकते हैं।
इसके अलावा आप अपने साथ हाथ साफ करने वाला तरल और साफ कपड़ा भी रखें। इससे आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं।