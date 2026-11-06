प्रदूषण के उच्च स्तर पर न करें ये काम

प्रदूषण के उच्च स्तर पर न करें ये 5 काम, स्वास्थ्य पर पड़ सकता है बुरा असर

लेखन अंजली 10:00 am Nov 06, 202610:00 am

क्या है खबर?

वायु प्रदूषण के कारण हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। इसके कारण सांस की बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों का इलाज करने में भी काफी खर्च आता है। इसलिए प्रदूषण के स्तर को देखते हुए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए आज हम आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं, जो प्रदूषण के उच्च स्तर पर नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनसे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।