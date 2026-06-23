रात के खाने से जुड़ी इन 5 आदतों से बचें, सेहत को हो सकता है नुकसान

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देर से खाना न खाएं

देर रात तक खाना खाने से शरीर की प्राकृतिक घड़ी बिगड़ सकती है, जिससे नींद में भी खलल पड़ता है। अगर आप रात को बहुत देर से खाते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। इससे आपको नींद नहीं आएगी और अगली सुबह उठने में भी दिक्कत होगी। इसलिए कोशिश करें कि आप रात का खाना सोने से कम से कम 2-3 घंटे पहले कर लें ताकि पाचन तंत्र सही तरीके से काम कर सके।