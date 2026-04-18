क्या फलों में भी होते हैं GMO? जानिए इस बात की सच्चाई

GMO यानी आनुवंशिक रूप से बदले गए उत्पाद आज कल बाजार में बहुत दिखते हैं। ये ऐसे उत्पाद होते हैं, जिनमें आनुवंशिक तकनीकों का उपयोग करके बदलाव किया जाता है। आमतौर पर लोग GMO को सब्जियों और अनाजों से जोड़ते हैं, लेकिन क्या फलों में भी ये होते हैं? इस लेख में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि फलों में GMO का उपयोग होता है या नहीं और इससे हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है।

#1 क्या होते हैं GMO? GMO वे उत्पाद होते हैं, जिनमें आनुवंशिक तकनीकों का उपयोग करके बदलाव किया जाता है। इस तकनीक से फसलों की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है और उन्हें कीड़े-मकोड़ों से बचाया जा सकता है। आमतौर पर GMO सब्जियों और अनाजों में ही देखे जाते हैं, जैसे कि सोयाबीन, मक्का और कपास। इन फसलों को विशेष रूप से खेती के उद्देश्यों के लिए तैयार किया जाता है, ताकि उनकी पैदावार अधिक हो सके और किसान को फायदा हो सके।

#2 क्या फलों में होते हैं GMO? फलों में GMO का उपयोग बहुत कम होता है। ज्यादातर फलों को प्राकृतिक तरीकों से ही उगाया जाता है। हालांकि, कुछ देशों में जैविक खेती के लिए GMO तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन भारत में अभी तक किसी भी प्रकार के फल GMO से नहीं विकसित होते। यहां तक कि आम जैसे लोकप्रिय फलों की किस्में भी प्राकृतिक तरीकों से ही उगाई जाती हैं। इसलिए, आप बेझिझक भारतीय फलों का सेवन कर सकते हैं।

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#3 GMO वाले फलों के फायदे अगर कभी भी फल GMO तकनीकों से बनाए जाएं तो उनके कुछ फायदे हो सकते हैं। इनमें प्रमुख रूप से फलों की ताजगी को लंबे समय तक बनाए रखना, उन्हें कीड़े-मकोड़ों से सुरक्षित रखना और बदलते मौसम की परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता देना शामिल है। इससे किसान और उपभोक्ता, दोनों को फायदा होता है। हालांकि, अभी तक भारत में किसी भी प्रकार के फल GMO से नहीं विकसित होते, इसलिए इन फायदों का कोई प्रमाण नहीं है।

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