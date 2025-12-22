भारतीय घरों के लिए बेहतरीन हैं ये 5 स्टोरेज और ऑर्गेनाइजर बनाने के तरीके

आजकल बाजार में कई तरह के स्टोरेज और ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जो आपके घर को व्यवस्थित रखने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, ये महंगे होते हैं और कभी-कभी आपकी जरूरतों के अनुसार सही फिट नहीं बैठते। ऐसे में आप खुद ही कुछ आसान और सस्ते उपाय आजमा सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे स्टोरेज और ऑर्गेनाइजर बनाने के उपायों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप अपने भारतीय घर के लिए आजमा सकते हैं।

#1 मोड़ने योग्य बुकशेल्फ के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करें अगर आपके पास किताबें रखने के लिए ज्यादा जगह नहीं है तो आप मोड़ने योग्य बुकशेल्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ लकड़ी के टुकड़ों को लेकर उन्हें अपने कमरे की दीवार पर लगाएं। इससे आपको किताबें रखने के लिए कम जगह में भी काफी जगह मिल जाएगी। आप चाहें तो इन बुकशेल्फ को कमरे की दीवार पर अलग-अलग ऊंचाई पर लगा सकते हैं। इससे कमरे का लुक भी अच्छा लगेगा।

#2 कपड़ों को व्यवस्थित रखने के लिए बनाएं पाइप रैक कपड़ों को व्यवस्थित रखने के लिए आप पाइप रैक बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ पाइप और जोड़ने वाली चीजों की जरूरत होगी, जिन्हें आप अपने कमरे की दीवार पर लगाएं। इससे आपको कपड़े टांगने के लिए ज्यादा जगह नहीं चाहिए। आप चाहें तो इस रैक पर हैंगर भी लटका सकते हैं, जिससे आपको और भी ज्यादा कपड़े टांगने की जगह मिलेगी। इस तरह से आपका कमरा भी व्यवस्थित रहेगा और आपको कपड़े ढूंढने में भी आसानी होगी।

#3 रसोई में छोटे-छोटे मसाले रखने के लिए बनाएं जार रैक रसोई में छोटे-छोटे मसाले रखने के लिए आप जार रैक बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ लकड़ी के टुकड़ों को लेकर उन्हें अपने रसोई घर की दीवार पर लगाएं। इन पर आप छोटे-छोटे जार रख सकते हैं, जिनमें आप अपने मसाले, चायपत्ती आदि रख सकते हैं। इससे आपकी रसोई में ज्यादा जगह नहीं लगेगी और सब कुछ आसानी से मिल सकेगा। यह तरीका न केवल सुविधाजनक है बल्कि देखने में भी अच्छा लगता है।

#4 बाथरूम में तौलिए रखने के लिए बनाएं तौलिया रैक बाथरूम में तौलिए रखने के लिए आप तौलिया रैक बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ लकड़ी के टुकड़ों को लेकर उन्हें अपने बाथरूम की दीवार पर लगाएं। इन पर आप तौलिए टांग सकते हैं, जिससे आपका बाथरूम व्यवस्थित रहेगा। आप चाहें तो इस रैक पर हैंगर भी लटका सकते हैं, जिससे आपको और भी ज्यादा तौलिए टांगने की जगह मिलेगी। इस तरह से आपका बाथरूम भी व्यवस्थित रहेगा और आपको तौलिए ढूंढने में भी आसानी होगी।