कांच की बोतलों का फेंकने की बजाय इन 5 तरीकों से करें उनका इस्तेमाल

कांच की बोतलें एक सामान्य घरेलू वस्तु हैं, जिन्हें अक्सर लोग फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बोतलों का इस्तेमाल करके आप अपने घर को सजा सकते हैं और कई अन्य काम भी कर सकते हैं? इस लेख में हम आपको कुछ आसान और मजेदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप कांच की बोतलों का उपयोग करके अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं और पर्यावरण की भी मदद कर सकते हैं।

#1 फूलदान के रूप में करें इस्तेमाल फूलदान के रूप में कांच की बोतलें बहुत सुंदर दिखती हैं। आप इन बोतलों को साफ करके इन पर अपनी पसंदीदा रंगीन पेंट कर सकते हैं या फिर इन्हें प्राकृतिक रंगों से रंग सकते हैं। इसके बाद इन बोतलों में ताजे फूल डालकर इन्हें अपने बैठक कक्ष या खाने की मेज पर रख सकते हैं। इससे न केवल आपका घर खूबसूरत लगेगा बल्कि यह पर्यावरण के अनुकूल भी होगा।

#2 रोशनी के लिए करें उपयोग अगर आप अपने घर में एक अलग तरह की रोशनी चाहते हैं तो कांच की बोतलें इस काम के लिए बेहतरीन हैं। आप इन बोतलों को साफ करके उनके ऊपर एक छोटे से बल्ब लगा सकते हैं या फिर इन्हें दीवार पर लटका सकते हैं। इससे आपका घर एक अनोखा लुक लेगा और यह देखने में बहुत ही आकर्षक लगेगा। इसके अलावा यह तरीका पर्यावरण के अनुकूल भी है, जिससे प्लास्टिक का कम उपयोग होता है।

#3 पौधों के लिए करें उपयोग अगर आपको पौधे लगाना पसंद है तो कांच की बोतलें आपके काम आ सकती हैं। आप इन बोतलों को काटकर उनमें मिट्टी भरकर छोटे-छोटे पौधे लगा सकते हैं। यह तरीका खासकर छोटे पौधों के लिए बहुत उपयुक्त है क्योंकि इन बोतलों में पानी और मिट्टी रखने पर वे जल्दी बढ़ते हैं। इसके अलावा आप इन बोतलों को सजाकर अपने बगीचे या बालकनी में रख सकते हैं, जिससे आपका बगीचा और भी खूबसूरत लगेगा।

#4 रसोई में व्यवस्था बनाएं आप रसोई में व्यवस्था के रूप में भी इन बोतलों का उपयोग कर सकते हैं। इनमें आप मसाले, तेल आदि रख सकते हैं ताकि आपकी रसोई व्यवस्थित रहे। इसके लिए सबसे पहले बोतलों को अच्छे से साफ करें, फिर उन पर लेबल लगाएं ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि किस बोतल में क्या रखा हुआ है। इससे आपकी रसोई न केवल व्यवस्थित रहेगी बल्कि देखने में भी अच्छी लगेगी।