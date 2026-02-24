क्या कभी बथुआ से बनाए हैं ये व्यंजन? एक बार जरूर आजमाएं

बथुआ के पत्ते अपने पोषक तत्वों के कारण जाने जाते हैं। आमतौर पर इन्हें साग के रूप में खाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी बथुआ के पत्तों से अन्य व्यंजन बनाने का सोचा है? आइए आज हम आपको बथुआ के पत्तों से बनाए जाने वाले कुछ अनोखे व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जो आपके खाने को और भी मजेदार बना सकते हैं। इन व्यंजनों को घर पर बनाना आसान है और ये सेहत के लिए भी अच्छे हैं।

#1 बथुआ का परांठा बथुआ का परांठा एक बेहतरीन विकल्प है। इसके लिए गेहूं के आटे में बारीक कटे हुए बथुआ के पत्ते, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और मसाले मिलाकर गूंध लें। अब इस आटे की लोइयां बनाकर बेल लें और तवे पर सेंकें। यह परांठा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद आयरन और अन्य जरूरी तत्व सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे दही या अचार के साथ परोसें और इसका आनंद उठाएं।

#2 बथुआ का रायता बथुआ का रायता एक ताजगी भरा व्यंजन है, जो गर्मियों में बहुत पसंद किया जाता है। इसके लिए दही में बारीक कटे हुए बथुआ के पत्ते, भुने हुए जीरे का पाउडर, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर मिलाएं। यह रायता खाने के साथ-साथ पाचन को भी बेहतर बनाता है। इसे ठंडा-ठंडा परोसें और इसका आनंद लें। यह रायता न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है।

#3 बथुआ का सूप सर्दियों में गर्मागर्म सूप पीना बहुत अच्छा लगता है। बथुआ का सूप भी इसी श्रेणी में आता है। इसके लिए प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और बारीक कटे हुए बथुआ के पत्ते उबालकर पीस लें। अब इसमें नमक, काली मिर्च और नींबू का रस मिलाएं। यह सूप न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद विटामिन और खनिज तत्व सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। इसे गर्मागर्म परोसें और इसका आनंद लें।

