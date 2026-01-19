सर्दियों में जम जाती हैं ये 5 झीलें, एक बार जरूर घूमें

भारत में कई सुंदर झीलें हैं, जो अपने ठंडे पानी और शांत माहौल के लिए जानी जाती हैं। सर्दियों में इन झीलों का पानी जम जाता है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती हैं। यहां जानिए भारत की पांच ऐसी झीलें, जो सर्दियों में जम जाती हैं और इनकी यात्रा आपको एक अनोखा अनुभव दे सकती है। इन झीलों की यात्रा आपको प्रकृति के करीब लाती है और आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है।

#1 पांगोंग झील (लद्दाख) लद्दाख की पांगोंग झील भारत-चीन सीमा पर स्थित एक खूबसूरत झील है। यह झील अपने नीले पानी और चारों ओर पहाड़ियों के लिए मशहूर है। सर्दियों में यहां का पानी जम जाता है, जिससे यह एक बर्फीली सुंदरता में बदल जाती है। पांगोंग झील तक पहुंचने का सफर खुद में एक रोमांचक अनुभव है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में समय बिताने का आनंद ले सकते हैं और इसकी शांति का अनुभव कर सकते हैं।

#2 रूपकुंड झील (उत्तराखंड) उत्तराखंड की रूपकुंड झील को 'कंकाल झील' भी कहा जाता है क्योंकि इसके पानी में कई मानव कंकाल मिले थे। यह झील हिमालय की ऊंचाई पर स्थित है और ट्रेकिंग के शौकीनों के लिए आदर्श स्थान है। सर्दियों में यहां का पानी जम जाता है और चारों ओर बर्फ की चादर बिछ जाती है। रूपकुंड झील तक पहुंचने का रास्ता कठिन है, लेकिन इसका प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडा माहौल आपके सभी प्रयासों को सार्थक बना देता है।

#3 गुरुडोंगमार झील (सिक्किम) सिक्किम की गुरुडोंगमार झील हिमालय की ऊंचाई पर स्थित एक पवित्र झील है। यह झील सिक्किम-तिब्बत सीमा पर स्थित है और इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। सर्दियों में यहां का पानी जम जाता है और यह झील एक बर्फीली सुंदरता में बदल जाती है। गुरुडोंगमार झील तक पहुंचने का सफर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसका प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडा माहौल आपके सभी प्रयासों को सार्थक बना देता है।

#4 अल्पाथर झील (कश्मीर) कश्मीर की अल्पाथर झील गुलमर्ग क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत झील है। यह झील अपने नीले पानी और चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए मशहूर है। सर्दियों में यहां का पानी जम जाता है और यह एक बर्फीली सुंदरता में बदल जाती है। अल्पाथर झील तक पहुंचने का रास्ता कठिन है, लेकिन इसका प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडा माहौल आपके सभी प्रयासों को सार्थक बना देता है।