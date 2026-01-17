50 की उम्र में डिनो मोरिया ने बनाई है शानदार बॉडी, जानिए उनका फिटनेस रूटीन

डिनो मोरिया भारत के सुपर मॉडल हैं, जो आज भी बॉलीवुड के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में शुमार होते हैं। उन्होंने 50 की उम्र में भी इतनी शानदार बॉडी बनाई है कि जवान पुरुष भी उन्हें प्रेरणा मानते हैं। उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान अपनी फिटनेस को प्राथमिकता दी है और नियमित एक्सरसाइज करते हैं। अब डिनो ने अपने फिट शरीर के पीछे का राज बताया है, जो आपको बॉडी बनाने में मदद करेगा।

एक्सरसाइज डिनो के रूटीन में शामिल हैं ये एक्सरसाइज डिनो सोशल मीडिया पर अक्सर एक्सरसाइज के वीडियो साझा करते हैं। वह फिट रहने के लिए सीटेड केबल रो करते हैं, जो ऊपरी शरीर की मांसपेशियों को मजबूती देती है। एक वीडियो में वह वेटेड डिप्स एक्सरसाइज करते भी नजर आ चुके हैं। यह छाती, कंधों, ट्राइसेप्स और पूरे कोर की ताकत बढ़ाने में मदद करती है। स्क्वाट्स, पुश-अप्स और पुल-अप्स उनके रूटीन का हमेशा हिस्सा रहते हैं। वह कहते हैं कि फिट रहने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं।

नियमितता डिनो को नियमितता से ही मिलते हैं नतीजे डिनो की बॉडी देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वह इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उनके मुताबिक, नियमितता बनाए रखना फिट रहने के लिए बेहद जरूरी होता है। वह बताते हैं, "मैं लगभग हर दिन किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज या मूवमेंट करता हूं।" ऐसा करके वह न केवल बाइसेप्स बना पाते हैं, बल्कि अंदरूनी तौर पर भी फिट रह पाते हैं। आपको भी बॉडी बनाने के लिए रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए।

Advertisement

रूटीन उम्र के साथ बदला है डिनो का वर्कआउट रूटीन डिनो बताते हैं कि छोटी उम्र से ही वह समय-समय पर वर्कआउट रूटीन बदलते रहे हैं। वह रोजाना किसी न किसी तरह की शारीरिक गतिविधि करते ही हैं। वह कभी जिम में वर्कआउट करते हैं, कभी टेनिस खेल लेते हैं या सिर्फ पुश-अप्स लगा लेते हैं। वह स्कूल के दिनों से ही कोई न कोई खेल जरूर खेलते हैं। इस उम्र में वह वेट प्रशिक्षण पर ध्यान देते हैं और हफ्ते में 4 से 5 बार जिम जाते हैं।

Advertisement

खेल खेलों से है डिनो को प्यार बचपन से ही डिनो के माता-पिता उन्हें बाहर जा कर खेलने के लिए प्रेरित करते थे। यही कारण है कि आज भी वह खेलों से प्रेम करते हैं। उन्हें टेनिस, फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स बेहद पसंद हैं। ये खेल शरीर को सक्रीय और मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। जब भी डिनो को मौका मिलता है, वह कोई न कोई खेल खेलने जरूर जाते हैं। हालांकि, उन्हें बचपन में चोट लगने की वजह से क्रिकेट पसंद नहीं आता।