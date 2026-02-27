हल्के दुपट्टे पहनकर वसंत में स्टाइलिश दिखना चाहती हैं? तो अपनाएं ये टिप्स
क्या है खबर?
हल्के दुपट्टे भारतीय महिलाओं के फैशन में एक खास जगह रखते हैं। यह न केवल उन्हें ठंड से बचाते हैं, बल्कि उनके लुक को भी खास बना देते हैं। वसंत ऋतु में हल्के दुपट्टे पहनना खासतौर पर आरामदायक और स्टाइलिश होता है। इस मौसम में हल्के कपड़ों की जरूरत होती है, जो त्वचा को हवा लगने दें और आरामदायक महसूस कराएं। आइए हल्के दुपट्टे को अलग-अलग तरीकों से स्टाइल करने के फैशन टिप्स जानते हैं।
#1
पारंपरिक तरीके से बांधें
पारंपरिक तरीके से हल्के दुपट्टे को बांधना हमेशा एक अच्छा विकल्प होता है। इसे सिर पर बांधने से न केवल आपका धूप से बचाव हो सकता है, बल्कि यह आपके लुक को भी खास बना सकता है। आप इसे साड़ी के पल्लू के साथ भी जोड़ सकती हैं, जिससे आपका पूरा लुक एकसार लगेगा। इस तरीके से आप पारंपरिक और नए जमाने का बेहतरीन मेल पा सकती हैं। इसे स्कार्फ की तरह सिर पर लपेटा भी जा सकता है।
#2
कंधे पर डालें
हल्के दुपट्टे को कंधे पर डालना एक आसान और आरामदायक तरीका है। यह दुपट्टा ओढ़ने का सबसे पारंपरिक तरीका है, जो सूट और कुर्ती के साथ सबसे शानदार लग सकता है। आप इसे कुर्ता या ब्लाउज के साथ भी पहन सकती हैं, जिससे आपका गला ढका हुआ रहेगा। आप अपनी पसंद के अनुसार दुपट्टे को पूरी तरह मोड़कर या फिर थोड़ा खुला छोड़कर भी पहन सकती हैं। इससे आप सुंदर भी नजर आएंगी।
#3
गले में लपेटें
हल्के दुपट्टे को गले में लपेटना एक बहुत ही आकर्षक तरीका है। इसे गले में लपेटने से न केवल आप ठंडी हवा से बचकर रह सकती हैं, बल्कि एक सादगी भरा लुक भी पा सकती हैं। आप इसे किसी भी पोशाक के साथ पहन सकती हैं, चाहे वह पारंपरिक हो या फिर पश्चिमी। इन दिनों महिलाएं लंबी या बॉडी कॉन ड्रेस के साथ भी एक पतला दुपट्टा गले में लपेटना पसंद करने लगी हैं।
#4
बेल्ट के साथ बांधें
अगर आप अपने लुक में थोड़ा बदलाव चाहती हैं तो हल्के दुपट्टे को बेल्ट के साथ बांध सकती हैं। इसे कमर पर बांधने से आपका लुक और भी खास लगेगा। आप इसे किसी भी पोशाक के साथ पहन सकती हैं, जिससे आपका पूरा लुक एकसार लगेगा। यह तरीका खास तौर से शॉर्ट्स और शार्ट कुर्ती के साथ आकर्षक लग सकता है। इसके अलावा आप साधारण ड्रेस को सुंदर बनाने के लिए भी यह तरीका अपना सकती हैं।