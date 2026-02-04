महिलाओं के लिए स्टाइलिश विकल्प बन सकता है किमोनो स्टाइल टॉप, जानिए इसे पहनने के तरीके

किमोनो स्टाइल टॉप एक जापानी पारंपरिक परिधान है, जो आजकल भारत में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। यह टॉप ऊपर से बंद गला होता है और एक शर्ट की तरह लगता है। आज के फैशन टिप्स में हम आपको 5 अलग-अलग तरीकों से किमोनो टॉप को स्टाइल करने के तरीके बताएंगे। इन्हें अपनाकर आप हर मौके पर आकर्षक दिख सकेंगी और भीड़ से अलग नजर आ सकेंगी। ये आउटफिट हर मौके पर पहने जा सकते हैं।

#1 जींस के साथ पहनें किमोनो टॉप के साथ जींस पहनना इसे स्टाइल करने का सबसे सरल और बढ़िया तरीका हो सकता है। यह मेल रोजमर्रा के लिए शानदार रहेगा और कॉलेज आदि में पहनने के लिए आदर्श रहेगा। आप नीली, काली या सफेद जींस के साथ हल्के रंग वाले किमोनो टॉप स्टाइल कर सकती हैं। अपनी पसंद के मुताबिक टॉप को जींस के बाहर ही रखें या फिर अंदर टक कर लें। रात के समय पहनना हो तो गहरे रंग वाला किमोनो टॉप चुनें।

#2 स्कर्ट के साथ पेयर करें अगर आप अलग दिखना चाहती हैं तो किमोनो स्टाइल टॉप के साथ स्कर्ट पहनना सही रहेगा। इस आउटफिट में आप बिलकुल जापानी महिला जैसी नजर आएंगी। सफेद रंग की लंबी स्कर्ट के साथ हल्के रंग का किमोनो टॉप बहुत सुंदर दिखता है और एक शाही लुक देता है। आप फ्लोइंग स्कर्ट या पैटर्न वाली स्कर्ट, दोनों ही विकल्प चुन सकती हैं। इस तरह का पहनावा किसी भी पार्टी या विशेष अवसर पर आपको सबसे अलग दिखाएगा।

#3 डेनिम शॉर्ट्स के साथ स्टाइल करें गर्मियों में ठंडक पाने और स्टाइलिश दिखने के लिए डेनिम शॉर्ट्स अच्छा विकल्प हो सकते हैं। इस बॉटम वियर के साथ भी किमोनो स्टाइल टॉप बहुत आकर्षक मेल बन सकता है। आप किसी भी रंग के किमोनो टॉप के साथ मेल खाते शेड वाला डेनिम शॉर्ट्स स्टाइल कर सकती हैं। ज्यादातर महिलाओं पर नीले रंग वाले डेनिम शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं। यह मेल घूमने जाने और कैफे आदि के लिए बढ़िया रहेगा।

