शेर और बाघ में से किसका शिकार ज्यादा खतरनाक होता है? जानें इन दोनों में अंतर

शेर और बाघ दोनों ही बड़ी बिल्ली की प्रजातियां हैं, जो अपने शक्तिशाली शिकार के लिए जाने जाते हैं। हालांकि, ये दोनों अलग-अलग प्रजातियां हैं और इनके बीच कई अहम अंतर हैं। शेर झुंड में शिकार करते हैं, जबकि बाघ अकेले शिकार करना पसंद करते हैं। इस लेख में हम इन दोनों की शारीरिक बनावट, व्यवहार, रहने की जगह और सामाजिक तरीके के अंतर पर चर्चा करेंगे, जिससे आपको इन दोनों जानवरों के बारे में गहरी समझ मिलेगी।

#1 शारीरिक अंतर शेर और बाघ की शारीरिक बनावट में प्रमुख अंतर होता है। शेरों का शरीर मजबूत और भारी होता है, खासकर उनके सिर पर लंबे और घने बाल होते हैं। दूसरी ओर बाघों का शरीर लंबा और पतला होता है, उनके सिर पर बाल नहीं होते, बल्कि उनकी त्वचा पर धारियां होती हैं। इन दोनों के पंजे अलग होते हैं, जहां शेरों के पंजे चौड़े और मजबूत होते हैं, वहीं बाघों के पंजे लंबे और नुकीले होते हैं।

#2 व्यवहार में अंतर शेरों और बाघों का व्यवहार भी बहुत अलग होता है। जहां शेर झुंड में शिकार करते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं, वहीं बाघ अकेले शिकार करना पसंद करते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा भी अकेले ही करते हैं। इसके अलावा शेरों की दहाड़ बहुत तेज होती है, जो दूर-दूर तक सुनी जा सकती है, जबकि बाघों की दहाड़ अपेक्षाकृत कम तेज होती है।

#3 रहने की जगह का अंतर शेर और बाघ अपने रहने की स्थान के मामले में भी अलग-अलग होते हैं। शेर अफ्रीका और कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली घास वाले मैदानों या जंगलों में रहते हैं, जहां वे आसानी से शिकार कर सकते हैं। दूसरी ओर बाघ दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत और रूस के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं, जहां जंगल और पहाड़ होते हैं। इसके अलावा बाघ पानी के करीब रहना पसंद करते हैं, जबकि शेरों को ऐसा कुछ नहीं पसंद होता।

#4 सामाजिक तरीके शेरों की सामाजिक संरचना बहुत दिलचस्प होती है, जहां एक मादा और उसके बच्चों के साथ कई नर मिलकर रहते हैं। इस समूह में नर एक-दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं ताकि वे अपने क्षेत्र पर कब्जा कर सकें। दूसरी ओर बाघ पूरी तरह से अकेले रहते हैं और केवल प्रजनन के दौरान ही एक-दूसरे से मिलते हैं। इन दोनों की सामाजिक संरचना काफी अलग होती है और यही इन दोनों को अलग बनाती है।