सोने की 14K, 18K और 22K की कीमत में होता है अंतर, जानें कैसे

सोने की अलग-अलग शुद्धता वाले गहने बाजार में उपलब्ध हैं, जिनमें 14K, 18K और 22K शामिल हैं। इनकी शुद्धता कैरेट में मापी जाती है और प्रत्येक कैरेट में सोने की अलग-अलग मात्रा होती है। उदाहरण के लिए 14K सोने में 58.3 प्रतिशत सोना होता है, जबकि 18K में 75 प्रतिशत और 22K में लगभग 91.6 प्रतिशत सोना होता है। इस लेख में हम इन तीनों के बीच के अंतर के बारे में जानेंगे।

#1 14K सोने की पहचान कैसे करें? 14K सोने में सबसे कम शुद्धता होती है। इसे पहचानने के लिए आप इसके हॉलमार्क पर ध्यान दें, जो आमतौर पर 585 के रूप में होता है। यह सोने की मात्रा को दर्शाता है। 14K सोने का उपयोग आमतौर पर रोजमर्रा के गहनों के लिए किया जाता है क्योंकि यह अधिक टिकाऊ होता है और कम महंगा होता है। हालांकि, इसकी चमक और रंग 18K और 22K सोने जितनी नहीं होती।

#2 18K सोने की पहचान कैसे करें? 18K सोने की शुद्धता 75 प्रतिशत होती है और इसे पहचानने के लिए हॉलमार्क पर 750 अंकित होता है। यह सोने की मात्रा को दर्शाता है और इसे उच्च गुणवत्ता वाले गहनों के लिए चुना जाता है। 18K सोने का रंग हल्का पीला होता है और यह अधिक चमकदार दिखता है। यह सोने की मात्रा के हिसाब से महंगा भी होता है और इसकी चमक और गुणवत्ता 14K सोने से बेहतर होती है।

#3 22K सोने की पहचान कैसे करें? 22K सोने की शुद्धता लगभग 91.6 प्रतिशत होती है और इसे पहचानने के लिए हॉलमार्क पर 916 अंकित होता है। यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाला सोना होता है, जिसे विशेष अवसरों जैसे शादी-ब्याह आदि में पहना जाता है। 22K सोने का रंग गहरा पीला होता है और इसकी चमक बहुत सुंदर होती है। हालांकि, यह अन्य कैरेट्स की तुलना में महंगा होता है और इसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि यह अधिक मुलायम होता है।

#4 कैरेट और शुद्धता का महत्व कैरेट सोने की शुद्धता को दर्शाता है और यह जरूरी होता है क्योंकि यह बताता है कि आपके द्वारा खरीदे गए गहने में कितनी मात्रा में असली सोना शामिल है। उच्च कैरेट सोना अधिक महंगा होता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है। इसलिए जब आप सोने का गहना खरीदते हैं तो उसकी कैरेट और शुद्धता पर ध्यान देना जरूरी होता है ताकि आपको सही मूल्य मिले और आपके निवेश की अहमियत बनी रहे।