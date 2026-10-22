मधुमेह रोगी ऐसे रखें अपने पैरों का ख्याल

मधुमेह रोगियों को अपने पैरों की इन 5 तरीकों से करनी चाहिए देखभाल

लेखन अंजली 11:59 am Oct 22, 202611:59 am

क्या है खबर?

मधुमेह एक गंभीर बीमारी है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों पर असर डाल सकती है, खासकर पैरों पर। उच्च रक्त शर्करा के स्तर के कारण पैरों में रक्त संचार कम हो सकता है, जिससे घाव धीमे ठीक होते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने पैरों की सही तरीके से देखभाल कर सकते हैं और संक्रमण से बच सकते हैं।