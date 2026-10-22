मधुमेह रोगियों को अपने पैरों की इन 5 तरीकों से करनी चाहिए देखभाल
क्या है खबर?
मधुमेह एक गंभीर बीमारी है, जो शरीर के विभिन्न हिस्सों पर असर डाल सकती है, खासकर पैरों पर। उच्च रक्त शर्करा के स्तर के कारण पैरों में रक्त संचार कम हो सकता है, जिससे घाव धीमे ठीक होते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने पैरों की सही तरीके से देखभाल कर सकते हैं और संक्रमण से बच सकते हैं।
#1
रोजाना अपने पैरों को धोएं
अपने पैरों को रोजाना धोना बहुत जरूरी है। गुनगुने पानी और हल्के साबुन का उपयोग करें ताकि त्वचा साफ रहे और बैक्टीरिया पनपने का मौका न मिले।
ध्यान रखें कि पानी बहुत गर्म न हो क्योंकि इससे त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है।
धोने के बाद पैरों को अच्छी तरह से पोंछ लें, खासकर उंगलियों के बीच के हिस्से को ताकि नमी बनी न रहे और फफोले या संक्रमण का खतरा कम हो।
#2
नियमित रूप से नमी देने वाली क्रीम लगाएं
धोने के बाद अपने पैरों पर नमी देने वाली क्रीम लगाना न भूलें। यह त्वचा को नमी देती है और सूखापन दूर करती है, जिससे दरारों और फफोले जैसी समस्याओं से बचाव होता है।
बेहतर होगा कि आप ऐसी क्रीम चुनें, जिसमें प्राकृतिक तत्व हों और जो जल्दी सोख ली जाए।
अगर संभव हो तो रात भर क्रीम लगाकर सोएं ताकि यह अच्छी तरह से काम करे और अगले दिन आपके पैर मुलायम महसूस हों।
#3
जूतों का चयन सही करें
मधुमेह रोगियों को हमेशा सही साइज और आरामदायक जूते पहनने चाहिए। ढीले या तंग जूते पहनने से पैरों में छाले या घाव हो सकते हैं, जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं।
सही फिटिंग वाले जूते पहनें, जो आपके पैरों को पूरी तरह से सहारा दें और हवा भी लगने दें ताकि नमी बनी न रहे।
इसके अलावा रोजाना जूतों की सफाई और सूखापन बनाए रखना भी जरूरी है ताकि बैक्टीरिया पनपने का मौका न मिले।
#4
नियमित जांच करवाएं
अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से नियमित जांच करवाना बहुत जरूरी है। वे आपकी स्थिति का सही आकलन कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार इलाज या सुझाव दे सकते हैं।
अगर आपको पैरों में कोई असामान्य लक्षण दिखे जैसे कि लालिमा, सूजन या दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
इसके अलावा अपने पैरों की रोजाना जांच करें ताकि किसी भी समस्या को जल्दी पहचान सकें और समय रहते उसका इलाज कर सकें।
#5
सेहतमंद आहार अपनाएं
सेहतमंद आहार आपके पूरे शरीर के लिए जरूरी है, खासकर पैरों के लिए। संतुलित आहार जिसमें विटामिन, मिनरल और प्रोटीन शामिल हों, आपके पैरों की सेहत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।
ताजे फल-सब्जियां खाएं और प्रोसेस्ड खाने से बचें क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा शक्कर होती है, जो रक्त शर्करा के स्तर को असंतुलित कर सकती है।
इन सरल लेकिन असरदार तरीकों से आप अपने पैरों की सही तरीके से देखभाल कर सकते हैं।