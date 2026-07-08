मानसून के दौरान मधुमेह रोगी न करें पैरों से जुड़ी ये गलतियां
क्या है खबर?
मानसून के दौरान मधुमेह रोगियों को अपने पैरों की खास देखभाल करने की जरूरत है। इस मौसम में संक्रमण और फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए मधुमेह रोगियों को अपने पैरों की सफाई और देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे मधुमेह रोगियों को बचना चाहिए ताकि उनके पैर स्वस्थ रहें और किसी भी समस्या से सुरक्षित रहें।
#1
गीले मोजे पहनना
गीले मोजे पहनना बहुत गलत है। इससे पैरों में फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके पैरों में पहले से ही कोई घाव या चोट है और आप गीले मोजे पहनते हैं तो इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए हमेशा सूखे और साफ मोजे पहनें। अगर आपके मोजे गीले हो गए हैं तो उन्हें तुरंत बदल लें और अपने पैरों को अच्छी तरह से सुखाने के बाद ही नए मोजे पहनें।
#2
नमी को नजरअंदाज करना
मानसून में नमी बहुत ज्यादा होती है और यह आपके पैरों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। नमी के कारण बैक्टीरिया पनपते हैं, जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए अपने पैरों को हमेशा साफ और सूखा रखें। इसके लिए दिन में कम से कम दो बार अपने पैरों को हल्के साबुन और पानी से धोएं। इसके बाद उन्हें एक साफ तौलिये से अच्छी तरह पोंछ लें और हवा में सुखाने दें।
#3
कटे-फटे नाखूनों पर ध्यान न देना
कटे-फटे नाखूनों पर ध्यान न देना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। ये दर्द का कारण बन सकते हैं और संक्रमण का खतरा भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने पैरों की देखभाल करें तो अपने नाखूनों को सही तरीके से काटें और उन्हें साफ रखें। इसके लिए नाखूनों को नरम करने के लिए पहले उन्हें गर्म पानी में डालें, फिर उन्हें काटें और फाइल करें ताकि वे सही आकार में आ जाएं।
#4
खुले जूतों का चयन करना
मानसून के दौरान खुले जूते पहनना भी सही नहीं होता क्योंकि इसमें पैरों में पानी घुसने की संभावना अधिक रहती है, जिससे संक्रमण फैल सकता है। इसके बजाय आप पानी से बचाने वाले जूते या रबर वाले जूते पहन सकते हैं, जो आपके पैरों को सुरक्षित रखें। इन जूतों का चयन करते समय यह भी ध्यान रखें कि वे आरामदायक हों और अच्छी पकड़ दें ताकि फिसलने का खतरा न हो।
#5
गंदे जूतों का उपयोग करना
गंदे जूते पहनना भी एक बड़ी गलती है, जिसे आपको सुधारना चाहिए। गंदगी और नमी बैक्टीरिया को आकर्षित करती है, जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसलिए अपने जूतों को नियमित रूप से साफ करें और धूप में सुखाएं। इसके अलावा अपने जूतों को समय-समय पर बदलते रहें ताकि वे ताजगी बनाए रखें और आपके पैरों को संक्रमण से बचा सकें। इन सरल उपायों को अपनाकर आप मानसून के दौरान अपने पैरों को स्वस्थ रख सकते हैं।