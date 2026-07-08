मानसून में मधुमेह रोगी न करें पैरों से जुड़ी ये गलतियां

मानसून के दौरान मधुमेह रोगी न करें पैरों से जुड़ी ये गलतियां

लेखन अंजली 11:58 am Jul 08, 202611:58 am

क्या है खबर?

मानसून के दौरान मधुमेह रोगियों को अपने पैरों की खास देखभाल करने की जरूरत है। इस मौसम में संक्रमण और फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए मधुमेह रोगियों को अपने पैरों की सफाई और देखभाल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे मधुमेह रोगियों को बचना चाहिए ताकि उनके पैर स्वस्थ रहें और किसी भी समस्या से सुरक्षित रहें।