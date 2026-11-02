मधुमेह रोगी न करें ये 5 गलतियां, एक्सरसाइज से ब्लड शुगर स्तर होगा नियंत्रित
क्या है खबर?
मधुमेह एक ऐसी बीमारी है, जो खून में शक्कर के स्तर को बढ़ाती है। इस बीमारी के कारण कई समस्याएं हो सकती हैं, जिनसे बचने के लिए शक्कर के स्तर को नियंत्रित रखना जरूरी है। इसके लिए खाने के साथ-साथ एक्सरसाइज भी अहम भूमिका निभाता है। हालांकि, कई मधुमेह रोगी एक्सरसाइज करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जो उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। आइए उन गलतियों के बारे में जानते हैं।
#1
बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना
अधिकतर लोग यह मानते हैं कि जितना ज्यादा एक्सरसाइज किया जाए उतना अच्छा होता है, लेकिन यह बात पूरी तरह से सही नहीं है, खासकर मधुमेह रोगियों के लिए।
बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से शरीर में कुछ हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे शक्कर का स्तर भी बढ़ सकता है। इसलिए मधुमेह रोगियों को दिन में 30 से 45 मिनट की ही एक्सरसाइज करनी चाहिए।
#2
खाली पेट एक्सरसाइज करना
खाली पेट एक्सरसाइज करने से खून में शक्कर का स्तर प्रभावित हो सकता है।
खाली पेट एक्सरसाइज करने से शरीर में ग्लूकोज का स्तर गिर सकता है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी और सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए मधुमेह रोगियों को खाली पेट एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए।
बेहतर होगा कि वे सुबह की एक्सरसाइज से पहले कुछ खा लें।
#3
पानी की कमी होना
पानी की कमी से शरीर में कुछ तत्वों का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे सिरदर्द, थकान और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
मधुमेह रोगियों के लिए तो यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है क्योंकि इससे शक्कर का स्तर भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए एक्सरसाइज करते समय या उसके बाद पानी पीना बहुत जरूरी है।
इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती और संतुलन भी बना रहता है।
#4
वार्मअप और कूल डाउन न करना
कई लोग एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में वार्मअप और कूल डाउन नहीं करते हैं, जो कि एक बड़ी गलती है।
वार्मअप करने से मांसपेशियां तैयार हो जाती हैं और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है, वहीं कूल डाउन करने से शरीर धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में आ जाता है और शक्कर का स्तर भी स्थिर रहता है।
इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में वार्मअप और कूल डाउन जरूर करें।
#5
आराम न करना
अक्सर लोग यह सोचते हैं कि आराम करना मतलब आलस्य करना, लेकिन यह दोनों ही अलग-अलग चीजें हैं। आराम करना बहुत जरूरी है, खासकर अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं।
आराम करने से मांसपेशियों को ठीक होने का मौका मिलता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। इसलिए हर किसी को हफ्ते में कम से कम एक दिन आराम जरूर करना चाहिए।