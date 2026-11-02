मधुमेह रोगी न करें ये 5 गलतियां

मधुमेह रोगी न करें ये 5 गलतियां, एक्सरसाइज से ब्लड शुगर स्तर होगा नियंत्रित

लेखन अंजली 02:22 pm Nov 02, 202602:22 pm

क्या है खबर?

मधुमेह एक ऐसी बीमारी है, जो खून में शक्कर के स्तर को बढ़ाती है। इस बीमारी के कारण कई समस्याएं हो सकती हैं, जिनसे बचने के लिए शक्कर के स्तर को नियंत्रित रखना जरूरी है। इसके लिए खाने के साथ-साथ एक्सरसाइज भी अहम भूमिका निभाता है। हालांकि, कई मधुमेह रोगी एक्सरसाइज करते समय कुछ गलतियां कर देते हैं, जो उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। आइए उन गलतियों के बारे में जानते हैं।