मानसून के दौरान चमकीला या मैट मेकअप? जानिए कौन-सा विकल्प होगा आपके लिए बेहतर

मानसून में उमस और नमी के कारण चेहरे पर पसीना आना और मेकअप का खराब होना आम बात है। ऐसे में सही मेकअप बेस का चयन करना बहुत जरूरी है, ताकि आपका मेकअप पूरे दिन सही बना रहे। चमकीला और मैट, मेकअप बेस के 2 प्रमुख विकल्प हैं। इस लेख में हम दोनों के बीच अंतर और मानसून में किसका चयन करना ज्यादा बेहतर है, यह जानने की कोशिश करेंगे।

चमकीला बेस चमकीला मेकअप बेस क्या है? चमकीला मेकअप बेस एक ऐसा मेकअप है, जो चेहरे को चमकदार और ताजगी भरा दिखाता है। यह आमतौर पर त्वचा को नमी देने वाले तत्वों से भरा होता है, जो चेहरे को तरोताजा रखते हैं। चमकीले बेस का चुनाव करने से चेहरा स्वस्थ और निखरा हुआ दिखता है। यह सूखी और सामान्य त्वचा के लिए अच्छा है, क्योंकि यह उन्हें लंबे समय तक ताजगी देता है और चेहरे पर चमक लाता है।

मैट बेस मैट मेकअप बेस के बारे में जानें मैट मेकअप बेस एक ऐसा मेकअप है, जो चेहरे को तैलीय होने से बचाता है और उसे मैट लुक देता है। यह अधिकतर तैलीय और मिश्रित प्रकार की त्वचा वालों के लिए बनाया जाता है। मैट बेस का चयन करने से मेकअप लंबे समय तक सही बना रहता है और चेहरे पर तैलीयपन नहीं होता। यह गर्मियों और मानसून के दौरान खासतौर पर उपयोगी है, क्योंकि इन मौसमों में त्वचा अधिक तैलीय हो जाती है।

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चयन मानसून के दौरान चमकीला या मैट मेकअप बेस? मानसून के दौरान चमकीला या मैट मेकअप बेस का चयन आपकी त्वचा के प्रकार पर निर्भर करता है। अगर आपकी त्वचा सूखी या सामान्य है तो चमकीला बेस बेहतर रहेगा, क्योंकि यह आपको नमी प्रदान करेगा और चेहरे को तरोताजा दिखाएगा। वहीं, अगर आपकी त्वचा तैलीय प्रकार की है तो मैट बेस का चयन करें, क्योंकि यह अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करेगा और मेकअप को लंबे समय तक सही बनाए रखेगा।

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