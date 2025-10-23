सर्दियों के दौरान त्वचा को निखारने में मदद कर सकते हैं ये 5 देसी पेय

सर्दियों के दौरान त्वचा को निखारने के लिए लोग कई तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट्स कभी-कभी महंगे होने के साथ-साथ आर्टिफिशियल तत्वों से भरपूर भी होते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपनी त्वचा को प्राकृतिक रूप से निखारने के लिए देसी पेय का सेवन करें। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे देसी पेय के बारे में बताते हैं, जिनका सेवन करने से त्वचा पर निखार आ सकता है।

#1 हल्दी वाला दूध हल्दी वाला दूध एंटी-ऑक्सीडेंट, बैक्टीरिया रोधी और सूजन कम करने वाले गुणों से भरा होता है, जो त्वचा की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यह त्वचा को नरम और चमकदार बनाने के लिए भी जाना जाता है। लाभ के लिए एक गिलास दूध में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाएं और इसे गर्म करके पी जाएं। इससे आपकी त्वचा में निखार आ सकता है।

#2 आंवला का जूस आंवला विटामिन-C का बेहतरीन स्रोत है, जो त्वचा की लोच बढ़ाने और इसे चमकदार बनाने में मदद कर सकता है। आंवला का जूस एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए एक गिलास पानी में थोड़ा आंवला पाउडर मिलाकर इसे पी जाएं। इससे आपके स्वास्थ्य को भी लाभ मिल सकता है।

#3 चना सत्तू चना सत्तू का पेय फाइबर, प्रोटीन, और कई जरूरी मिनरल्स से भरपूर होता है, जो त्वचा को हाइड्रेटेड रखने और इसे स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसका सेवन त्वचा को प्राकृतिक रूप से निखारने में भी मदद कर सकता है। लाभ के लिए एक गिलास पानी में थोड़ा चना सत्तू मिलाकर इसे पी जाएं। इससे ऊर्जा भी मिलती है।

#4 बादाम का दूध बादाम का दूध विटामिन-E और एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने और इसे मुलायम बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद मिनरल्स तनाव और अनिद्रा को दूर करने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए रातभर कुछ बादाम पानी में भिगो दें, फिर सुबह इन्हें छिलकर पीसें और एक कप दूध को गर्म करके इसमें मिलाएं। इससे त्वचा को पोषण मिलता है।