आपके पास अतिरिक्त ब्रेडक्रंब बचे हुए हैं? जानिए उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके
क्या है खबर?
ब्रेडक्रंब एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो कई व्यंजनों के स्वाद को बढ़ा सकता है। आमतौर पर लोग ब्रेडक्रंब का इस्तेमाल कटलेट, टिक्की, पकोड़े और अन्य कुरकुरी चीजों में करते हैं। हालांकि, अगर आपके पास ब्रेडक्रंब का एक बड़ा बैग पड़ा है और आप सोच रहे हैं कि इसका क्या किया जाए तो परेशान न हों। आइए जानते हैं कि आप ब्रेडक्रंब का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ताकि उनके खराब होने का डर न रहे।
#1
ब्रेडक्रंब से बनाएं स्वादिष्ट कटलेट
कटलेट एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे आप ब्रेडक्रंब के साथ बना सकते हैं। आलू, मटर, गाजर और मसालों को मिलाकर तैयार किए गए मिश्रण को ब्रेडक्रंब में लपेटें।
अब इसे गर्म तेल में तलें और गर्मा-गर्म परोसें। यह स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है।
इसे आप चटनी या सॉस के साथ परोस सकते हैं। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि बनाने में भी आसान है।
#2
ब्रेडक्रंब से बनाएं कुरकुरे पकोड़े
पकोड़े भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा हैं, जिन्हें बारिश के मौसम में चाय के साथ खाना बहुत पसंद किया जाता है। अगर आपके पास ब्रेडक्रंब का एक बड़ा बैग पड़ा है तो आप इसका इस्तेमाल करके कुरकुरे पकोड़े बना सकते हैं।
बेसन, आलू, पत्तागोभी और प्याज को मिलाकर तैयार किए गए मिश्रण को ब्रेडक्रंब में लपेटें और गर्म तेल में तलें। यह स्नैक भी चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है।
#3
ब्रेडक्रंब से तैयार करें स्वादिष्ट टिक्की
टिक्की एक तरह का आलू का व्यंजन है, जिसे आप ब्रेडक्रंब के साथ बना सकते हैं। उबले हुए आलू, मसाले और हरी मिर्च को मिलाकर तैयार किए गए मिश्रण को ब्रेडक्रंब में लपेटें और तवे पर सेंके।
इससे टिक्की कुरकुरी बनती है और इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। इसे आप चटनी या सॉस के साथ परोस सकते हैं।
यह व्यंजन पार्टी या खास मौके पर भी बनाया जा सकता है।
#4
ब्रेडक्रंब से बनाएं कुरकुरे मोमो
मोमो तो आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन कुरकुरे मोमो की बात ही अलग होती है। इन्हें बनाने के लिए पहले मोमो तैयार कर लें और उन्हें अलग रख दें।
अब एक कटोरे में कॉर्न फ्लोर स्लरी, ब्रेडक्रंब, मसाले और चटनी डालकर मिलाएं। इस मिश्रण में मोमो को कोट करें और गर्म तेल में सुनेहरा होने तक तल लें।
इस व्यंजन को आप लाल चटनी के साथ खाएं, जो मोमो के स्वाद को दोगुना कर देगी।