ब्रेडक्रंब के इस्तेमाल के तरीके

आपके पास अतिरिक्त ब्रेडक्रंब बचे हुए हैं? जानिए उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके

लेखन सयाली 02:25 pm Sep 05, 202602:25 pm

क्या है खबर?

ब्रेडक्रंब एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, जो कई व्यंजनों के स्वाद को बढ़ा सकता है। आमतौर पर लोग ब्रेडक्रंब का इस्तेमाल कटलेट, टिक्की, पकोड़े और अन्य कुरकुरी चीजों में करते हैं। हालांकि, अगर आपके पास ब्रेडक्रंब का एक बड़ा बैग पड़ा है और आप सोच रहे हैं कि इसका क्या किया जाए तो परेशान न हों। आइए जानते हैं कि आप ब्रेडक्रंब का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ताकि उनके खराब होने का डर न रहे।